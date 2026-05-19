На территории Франции обнаружили невредимое затонувшее судно эпохи Возрождения (фото)

У побережья Франции археологи исследовали редкое затонувшее торговое судно XVI века, пролежавшее на глубине более 2500 метров более пяти веков. Благодаря экстремальным условиям морского дна корабль сохранился почти нетронутым и избежал разграбления и существенного разрушения.

Об этом сообщает Daily Galaxy. Находку, которую назвали "Камарат 4", случайно зафиксировали еще в марте 2025 года во время операции ВМС Франции вблизи Раматюэля недалеко от Сен-Тропе. Уже в апреле 2026 к месту аварии отправили дистанционно управляемый глубоководный аппарат для детального обследования.

За три дня работы подводный робот сделал около 67 тысяч снимков и поднял на поверхность несколько артефактов — в том числе три керамических кувшина и тарелку. Один из кувшинов сейчас исследуют в лаборатории в Марселе: его бирюзово-шафрановые геометрические узоры впервые вышли в свет после столетий пребывания под водой.

Что известно о корабле

По оценкам исследователей, длина судна составляла около 30 метров, ширина – примерно 7 метров. Вероятно, это было итальянское торговое судно, следовавшее из Лигурии к французскому побережью.

На месте обломков обнаружили шесть орудий — типичное вооружение торговых кораблей той эпохи, которые перевозили ценные грузы и нуждались в защите от пиратов.

Кроме пушек на морском дне нашли якоря, котлы и большое количество керамики. Сотни глазированных кувшинов и тарелок частично остаются на поверхности дна или скрыты в иле.

Специалисты предполагают, что посуду производили в мастерских Генуи или Савоны. Среди орнаментов – христограмма "IHS", а также растительные, рыбные и геометрические мотивы.

Почему эта находка важна

Археологи называют груз судна ценным источником для изучения морской торговли эпохи Возрождения. За неимением письменных документов такие артефакты позволяют воспроизвести торговые маршруты, особенности производства и экономику средиземноморских портов.

Через глубину более 2500 метров здесь могут работать только специализированные подводные аппараты — человеческие погружения технически невозможны. Все исследования выполняли работы, рассчитанные на погружение до 4000 метров.

Подъем артефактов осуществлялся с особой осторожностью: даже незначительные колебания или поднятие осадка могли повредить хрупкие предметы. Часть керамики может разрушаться при подъеме из-за резкого изменения давления.

Современный мусор рядом с историей

Вместе с обломками корабля исследователи также зафиксировали современные отходы — пластиковые бутылки, рыболовные сетки, банки и упаковки. Ученые отмечают, что контраст между уникальной археологической находкой и загрязнением океана стал показательным упоминанием о состоянии морской среды.

Точные координаты судна не разглашаются. Археологи планируют продолжить исследование, создать подробную цифровую модель места аварии и, вероятно, поднять новые артефакты.

