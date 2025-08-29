Мог разорвать динозавра: в Аргентине обнаружили останки крокодила-гиперхижака

В Аргентине ученые открыли новый вид древнего хищника — родственника крокодилов, который в меловом периоде был ужасом для динозавров. Хищника назвали Kostensuchus atrox. Первая часть названия происходит от патагонского ветра и имени египетского бога с головой крокодила, а слово atrox в переводе означает "февраль" или "строгий".

Окаменевшие останки обнаружили в формации Чоррильо на юге Аргентины, в отложениях в возрасте около 70 миллионов лет. Об этом пишет The Independent.

Специалисты отмечают, что тогдашняя Патагония была теплой и влажной местностью с пресноводными поймами, где жили динозавры, черепахи, лягушки и млекопитающие. Окаменелость крокодиловидного хищника сохранилась почти полностью — исследователи обнаружили череп, челюсти с хорошо заметными деталями и несколько костей тела.

Сравнение с современными кайманами и аллигаторами позволило предположить, что длина K. atrox достигала примерно 3,5 метра, а масса около 250 килограммов. Его челюсти были чрезвычайно крепкими, а зубы большими и острыми, способными разрывать даже динозавров среднего размера.

Ученые считают, что этот вид был вторым по величине хищником в местности и входил в верхушки пищевой цепи. Хотя K. atrox не принадлежал к динозаврам, он представлял группу вымерших рептилий — пеирозавридов, родственных современным крокодилам и аллигаторам.

Исследование показало, что широкая морда, строение зубов и анатомические особенности указывают на "гиперхищнический" образ жизни этого вида. Его зубы были приспособлены не только прокалывать, но и разрезать мягкие ткани крупной добычи. Таким образом, K. atrox стал важным звеном в понимании экосистем Патагонии в конце мелового периода, добавляя еще одно доказательство того, что в этих широтах существовали грозные хищники, способные конкурировать даже с динозаврами.

