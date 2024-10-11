Любители "синеньких" будут в восторге: рецепт маринованных баклажанов на зиму
Баклажаны – это настоящее осеннее сокровище, отличающееся своим вкусом, пользой и универсальностью. Из этих овощей можно приготовить множество аппетитных блюд: от запеченных челноков до ароматных намазок, тушеных блюд и маринадов.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом пикантных маринованных баклажанов, который был опубликован на Instagram-странице " danilchenko 77".
Рецепт маринованных баклажанов
Для приготовления вам понадобится:
- 2 кг баклажанов
- 3 острых перца
- 5 зубчиков чеснока
- Пучок петрушки
Для маринада (на стакан 250 мл):
- 125 мл воды
- 250 г сахара
- 250 мл масла
- 200 мл уксуса
- 2,5 столовых ложки соли
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Процесс приготовления:
- Отварите баклажаны в течение 15 минут после закипания, затем охладите.
- Измельчите перец, чеснок и петрушку.
- Смешайте все компоненты маринада, доведите до кипения и остудите.
- Нарежьте баклажаны и выложите в контейнер.
- Каждый слой баклажанов посыпьте овощной смесью.
- Залейте все приготовленным маринадом и поставьте в холодильник.
- Блюдо будет готово через два дня, но со временем вкус станет еще более насыщенным.
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