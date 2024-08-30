Легендарный снимок НЛО: объект над пустынным озером впервые за 50 лет показали публике

Через полвека после съемки была обнародована фотография, которую называют "лучшим снимком НЛО". Фотография, сделанная в 1971 году во время исследовательской миссии в Коста-Рике, принадлежит аэрофотографу и картографу Серхио Лоайосу.

Во время полета на высоте около 3000 м он снимал территорию для проекта гидроэлектростанции. Об этом сообщает LADbible.

Однако одна из фотографий привлекла внимание общественности, когда ее обнародовали в апреле 2021 года.

На черно-белом изображении над озером Коте заметен необычный объект в форме зависшей в левой части кадра тарелки.

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Объект появился на одном из кадров, снятых с интервалом в 20 секунд, и ни пилот, ни Серхио не помнят, чтобы видели его во время полета.

Несмотря на отрицание скептиков, предполагающих, что это мог быть световой эффект или отражение от озера, никакого убедительного доказательства, объясняющего изображение, так и не было представлено.

Это делает фотографию одним из самых важных доказательств существования НЛО. Журналист-расследователь и автор книг о паранормальных явлениях Лесли Кин назвал это изображение "лучшей фотографией НЛО, когда-либо сделанной" в своем материале для New Yorker "Как Пентагон начал серьезно относиться к НЛО" в 2021 году.

Оскар Сьерра, исследователь НЛО из Коста-Рики, согласился с оценкой Кина, отметив: "Это одно из самых убедительных научных доказательств существования НЛО. На фото виден дискообразный объект, на котором отчетливо виден отблеск солнца, и что важно, это была правительственная съемка".

Легендарный снимок НЛО: объект над пустынным озером впервые за 50 лет показали публике. Источник: Geogràfic Nacional de Costa Rica Легендарный снимок НЛО: объект над пустынным озером впервые за 50 лет показали публике. Источник: Geogràfic Nacional de Costa Rica

Вероятно, мы никогда не узнаем точно, что объект был зафиксирован на этой фотографии, но она остается одним из самых веских доказательств в многолетних исследованиях, направленных на раскрытие правды о внеземных цивилизациях.

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