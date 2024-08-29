Загадочный шар на дне океана возле Аляски: ученые более года разгадывают тайну (видео)

Более года научные работники пытаются разгадать тайну загадочного золотого шара, обнаруженного на глубине около 3300 метров под водой у побережья Аляски. Этот объект был найден с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, используемого NOAA Ocean Exploration.

Хотя известно, что шар имеет биологическое происхождение, его точная природа остается неизвестной. Об этом сообщает Science Alert.

Шар диаметром около 10 сантиметров был найден прикрепленным к камню, покрытому белыми губками. На ее поверхности есть непонятное отверстие, которое может свидетельствовать о попытке проникновения внутрь или выходе из пули.

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Первоначально ученые предполагали, что это может быть оболочка яйца неизвестного вида, мертвая губка или коралл. Однако после детального анализа они склоняются к мнению, что это яйцо, учитывая его структуру. Однако ни один из известных видов яиц не имеет такой формы.

После года с момента обнаружения ученые смогли поднять золотой шар со дна океана и транспортировать его на борт корабля. Однако даже после этого исследователям не удалось определить, что это за объект. Это открытие еще раз напоминает о том, сколько загадок скрывается в глубинах океана и как ограничены наши знания о нем.

Глубоководный эколог из Плимутского университета в Великобритании, Кэрри Гауэлл, вместе с коллегами склоняется к мысли, что это яйцо какого-то вида. Структура сферы поддерживает эту версию: ее оболочка мясистая и не имеет явных анатомических особенностей. На поверхности сферы также обнаружено отверстие, которое может свидетельствовать о том, что что-то проникло внутрь или покинуло ее. Однако, по мнению ученых, эта загадочная сфера не похожа ни на одно яйцо, которое им приходилось видеть ранее.

Если эта сфера действительно является яйцом, ученые хотят узнать, к какому именно виду она может принадлежать. Важно отметить, что сфера имеет внушительные размеры и совсем не напоминает обычную "икринку".

Авторы исследования подчеркивают, что больше всего интересуют размер и происхождение сферы. Обычно яйцекладущие животные откладывают яйца группами, но в этом случае другие золотые сферы не были найдены.

Океан покрывает более 70% поверхности Земли и скрывает огромное количество живых организмов, о которых мы до сих пор ничего не знаем. Высокое давление и низкие температуры являются главными препятствиями для исследования самых глубоких частей океана.

К счастью, современные дистанционно управляемые аппараты позволяют ученым исследовать эти таинственные глубины и изучать, как размножаются неизвестные глубоководные виды.

Координатор исследований Сэма Кандио из NOAA Ocean Exploration отмечает, что, несмотря на то, что удалось поднять загадочную сферу из океанских глубин и доставить ее на корабль, ее идентификация еще не осуществлена. Известно только то, что золотой шар имеет биологическое происхождение. Это открытие, хотя и ставит ученых перед новыми загадками, напоминает нам о том, как мало мы знаем о своей планете.

Ранее мы рассказывали, что в Британии мальчик во время выгула собаки наткнулся на золотой артефакт.

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