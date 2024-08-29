Загадкова куля на дні океану біля Аляски: вчені понад рік розгадують таємницю (відео)

Протягом понад року науковці намагаються розгадати таємницю загадкової золотої кулі, виявленої на глибині близько 3300 метрів під водою поблизу узбережжя Аляски. Цей об'єкт був знайдений за допомогою дистанційно керованого підводного апарату, який використовується NOAA Ocean Exploration.

Хоча відомо, що куля має біологічне походження, її точна природа залишається невідомою. Про це повідомляє Science Alert.

Куля діаметром близько 10 сантиметрів була знайдена прикріпленою до каменя, вкритого білими губками. На її поверхні є незрозумілий отвір, що може свідчити про спробу проникнення всередину або виходу з кулі.

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Спочатку науковці припускали, що це може бути оболонка яйця невідомого виду, мертва губка або корал. Однак після детального аналізу вони схиляються до думки, що це яйце, враховуючи його структуру. Проте жоден з відомих видів яєць не має такої форми.

Після року з моменту виявлення вчені змогли підняти золоту кулю з дна океану та транспортувати її на борт корабля. Проте, навіть після цього дослідникам не вдалося визначити, що це за об'єкт. Це відкриття ще раз нагадує про те, скільки загадок ховається у глибинах океану і як обмежені наші знання про нього.

Глибоководний еколог з Плімутського університету у Великій Британії, Керрі Гауелл, разом з колегами схиляється до думки, що це яйце якогось виду. Структура сфери підтримує цю версію: її оболонка м'ясиста і не має явних анатомічних особливостей. На поверхні сфери також виявлено отвір, який може свідчити про те, що щось проникло всередину або покинуло її. Проте, на думку вчених, ця загадкова сфера не схожа на жодне яйце, яке їм доводилося бачити раніше.

Якщо ця сфера справді є яйцем, вчені хочуть дізнатися, до якого саме виду вона може належати. Важливо відзначити, що сфера має значні розміри і зовсім не нагадує звичайну "ікринку".

Автори дослідження підкреслюють, що найбільше цікавлять розмір та походження сфери. Зазвичай яйцекладні тварини відкладають яйця групами, але в цьому випадку інші золоті сфери не були знайдені.

Океан покриває більше 70% поверхні Землі і приховує величезну кількість живих організмів, про які ми досі нічого не знаємо. Високий тиск і низькі температури є головними перешкодами для дослідження найглибших частин океану.

На щастя, сучасні дистанційно керовані апарати дозволяють вченим досліджувати ці таємничі глибини і вивчати, як розмножуються невідомі глибоководні види.

Координатор досліджень Сема Кандіо з NOAA Ocean Exploration зазначає, що, незважаючи на те, що вдалося підняти загадкову сферу з океанських глибин і доставити її на корабель, її ідентифікація ще не здійснена. Відомо тільки те, що золота куля має біологічне походження. Це відкриття, хоча і ставить вчених перед новими загадками, нагадує нам про те, як мало ми знаємо про свою планету.

Раніше ми розповідали, що у Британії хлопчик під час вигулу собаки натрапив на золотий артефакт.

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