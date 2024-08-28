Під час археологічних розкопок на півдні Туреччини вчені натрапили на глиняну табличку з аккадським клинописом, який добре зберігся. Як з'ясувалося, це найдавніший відомий нам список покупок, складений людиною 3500 років тому.

Руїни стародавнього міста Алалах, розташовані на півдні Туреччини, привернули увагу археологів ще в першій половині XX століття. Однак через світову війну розкопки були припинені, і лише у 2000-х роках дослідники змогли відновити роботи.

Археологи виявили численні глиняні таблички з написами, які після розшифровки виявилися стародавніми аналогами сучасних офіційних документів, а також комерційних угод і звітів.

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Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой нещодавно повідомив, що під час реставраційних робіт, розпочатих у городищі Алалах після землетрусу 2023 року, було знайдено ще одну глиняну табличку з клинописом.

Розшифровано найдавніший список товарів: що купували 3500 років тому (фото). Джерело: basin.ktb.gov.tr

Розшифровано найдавніший список товарів: що купували 3500 років тому (фото). Джерело: basin.ktb.gov.tr

Розшифровано найдавніший список товарів: що купували 3500 років тому (фото). Джерело: basin.ktb.gov.tr

Ця табличка, створена в XV столітті до нашої ери, має розміри 4,2 на 3,5 сантиметра і товщину 1,6 сантиметра. Після розшифровки написів з’ясувалося, що це список покупок. Зокрема, документ перераховує дерев’яні столи різних видів, стільці та табурети, а також містить імена покупця і продавців.

На думку турецьких археологів, це найдавніший "список покупок", який зберігся до наших днів.

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