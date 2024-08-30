Через пів століття після зйомки було оприлюднено фотографію, яку називають "найкращим знімком НЛО". Світлина, зроблена у 1971 році під час дослідницької місії в Коста-Риці, належить аерофотографу та картографу Серхіо Лоайосу.

Під час польоту на висоті близько 3000 метрів він знімав територію для проєкту гідроелектростанції. Про це повідомляє LADbible.

Проте, одна з фотографій привернула увагу громадськості, коли її оприлюднили в квітні 2021 року.

На чорно-білому зображенні над озером Коте помітний незвичайний об'єкт у формі тарілки, що завис у лівій частині кадру.

Читайте також: Вчені підтвердили, що тисячі років тому луками Євразії дійсно бродив єдиноріг (фото)

Об'єкт з'явився лише на одному з кадрів, знятих з інтервалом у 20 секунд, і ні пілот, ні Серхіо не пам'ятають, щоб бачили його під час польоту.

Попри заперечення скептиків, які припускають, що це міг бути світловий ефект або відображення від озера, жодного переконливого доказу, що пояснює зображення, так і не було представлено.

Це робить світлину одним із найвагоміших доказів існування НЛО. Журналіст-розслідувач і автор книг про паранормальні явища Леслі Кін назвав це зображення "найкращою фотографією НЛО, коли-небудь зробленою" у своєму матеріалі для New Yorker "Як Пентагон почав серйозно ставитися до НЛО" у 2021 році.

Оскар Сьєрра, дослідник НЛО з Коста-Рики, погодився з оцінкою Кіна, зазначивши: "Це одне з найбільш переконливих наукових доказів існування НЛО. На фото видно дископодібний об'єкт, на якому чітко видно відблиск сонця, і що важливо, це була урядова зйомка".

Легендарний знімок НЛО: об'єкт над пустельним озером вперше за 50 років показали публіці. Джерело: Geográfico Nacional de Costa Rica

Ймовірно, ми ніколи не дізнаємося точно, що за об'єкт був зафіксований на цій фотографії, але вона залишається одним із найвагоміших доказів у багаторічних дослідженнях, спрямованих на розкриття правди про позаземні цивілізації.

Раніше ми розповідали, що вчені понад рік розгадують таємницю загадкової кулі на дні океану біля Аляски.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!