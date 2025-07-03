Кто построил Великую пирамиду: новые открытия ученых переворачивают представление о древнем Египте

Египетским археологам удалось найти новые надписи и следы внутри Великой пирамиды в Гизе, проливающие больше света на то, кем и каким образом было построено это сооружение более 4500 лет назад. Это открытие ставит под вопрос древнюю теорию о строительстве пирамиды рабами.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам известного египтолога Захи Хавасса, исследование узких пространств над так называемой "камерой фараона" с помощью новейших визуализационных технологий позволило обнаружить неизвестные ранее граффити.

Как объясняет ученый, эти надписи принадлежат рабочим группам и были сделаны примерно в XIII веке до н.э. Исследователи также изучили захоронения, расположенные к югу от Великой пирамиды. Речь идет о могилах мастеров, участвовавших в строительстве – их украшают статуи с изображениями тяжелого физического труда, в частности процесса транспортировки каменных глыб. Некоторые из гробниц имеют надписи с титулами, такими как "смотритель восточной стороны пирамиды" или "ремесленник".

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"Это не могли быть рабы – рабов никогда не прятали бы под стенами пирамиды, над созданием которой они якобы работали. К тому же, эти захоронения были обустроены специально, подобно гробницам для знати или царских лиц", – отметил Захи Хавасс в подкасте Limitless журналиста Мэтта Билла.

Исследователям также удалось найти остатки пандуса, который, вероятно, использовался для транспортировки известняковых глыб из соседнего карьера, расположенного примерно в 300 метрах от пирамиды. Эта конструкция, созданная из каменного щебня и грунта, открывает новые горизонты в понимании инженерных решений Древнего Египта.

Ученые готовят очередную экспедицию, в рамках которой впервые в истории археологии планируют задействовать специальную работу по исследованию внутренних помещений пирамиды.

В процессе раскопок на плато Гиза команда доктора Захи Хавасса обнаружила орудия труда – кремневые инструменты и каменные молоты, вероятно, принадлежавшие рабочим, возводившим пирамиду. Также археологи обнаружили следы уникальной технологии выравнивания фундамента монумента, которую выполнили древние мастера, вырезав основу непосредственно в скале на глубину более восьми метров.

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"После создания квадратного основания строители начинали возделывать породу со всех сторон, пока не достигали идеально ровной плоскости. Эту поверхность до сих пор можно увидеть на южной стороне пирамиды Хуфу", – рассказал Захи Хавасс.

Строительство происходило силами разных бригад: одни занимались добыванием камня, другие – придавали блокам необходимой формы, а другие транспортировали эти блоки на деревянных санях, которые тащили по песку. Для подъема каменных глыб использовали земляной пандус – его остатки археологи обнаружили на участке C2, расположенном юго-западнее пирамиды.

Параллельно команда археологов под руководством Марка Ленера провела исследование поселения, где жили строители. К востоку от пирамиды ученые обнаружили остатки масштабной пекарни, помещения для засолки рыбы, жилые здания и казармы.

"Часто можно услышать, что рабочие питались только хлебом, луком и чесноком. Но раскопки показали другое – мы обнаружили тысячи костей животных", – подчеркнул Хавасс. По подсчетам специалистов из Чикагского Университета, ежедневно для кормления около 10 тысяч человек забивали ориентировочно 11 коров и 33 козы.

Особое внимание археологи сосредоточили на изучении так называемой Большой пустоты – большого пространства внутри пирамиды, которое было обнаружено еще в 2017 году. Эта полость расположена над Большой галереей – главным наклонным коридором, соединяющим покои царицы и царя.

В рамках новой археологической миссии планируется привлечь миниатюрного робота, размером менее сантиметра, который сможет проникнуть в замкнутые участки через крохотное отверстие в каменной кладке. Проект финансируется журналистом Мэттом Биллом, а старт раскопок запланирован на начало следующего года.

Доктор Захи Хавасс предполагает, что эта полость может скрывать утраченную усыпальницу фараона Хуфу – одного из самых загадочных властителей Древнего Египта. В то же время сам Билл относится к этой гипотезе скептически, напоминая, что ни одна из известных пирамид еще не обнаружила тела фараона в своей главной погребальной камере.

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