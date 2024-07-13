Как носить и с чем стилизовать новый тренд лета – джортсы

Этим летом на модный пьедестал поднялись джортсы – удлиненные джинсовые шорты, уже успевшие завоевать сердца модниц по всему миру. Об этом пишет Радиотрек.

Чем же джортсы отличаются от обычных шорт?

Длина: Джортсы, как правило, длиннее классических шорт, достигая колена или чуть выше.

Джортсы, как правило, длиннее классических шорт, достигая колена или чуть выше. Крой: Им присущ более расслабленный крой, что делает их комфортными и стильными.

Им присущ более расслабленный крой, что делает их комфортными и стильными. Универсальность: Джортсы прекрасно сочетаются с разнообразной одеждой, от оверсайз футболок до элегантных блузок.

С чем носить джортсы, чтобы быть в тренде?

Для повседневного образа: совмещайте джортсы с футболкой оверсайз, кроссовками или сандалями.

совмещайте джортсы с футболкой оверсайз, кроссовками или сандалями. Для женственного стиля: дополните джортсы элегантной блузкой, босоножками на каблуке и элегантной сумочкой.

дополните джортсы элегантной блузкой, босоножками на каблуке и элегантной сумочкой. Для вечернего выхода: сочетайте джортсы с топом с блестками, пиджаком и босоножками на шпильках.

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Вдохновляйтесь образами звезд:

Джиджи Хадид: модель сочетает джортсы с белой футболкой и кроссовками, создавая простой, но стильный образ.

модель сочетает джортсы с белой футболкой и кроссовками, создавая простой, но стильный образ. Эмили Ратаковски: звезда выбирает джортсы с высокой талией и блузку с цветочным принтом, подчеркивая свою женственность.

звезда выбирает джортсы с высокой талией и блузку с цветочным принтом, подчеркивая свою женственность. Белла Хадид: модель делает ставку на контраст, сочетая джортсы с элегантным жакетом и босоножками на шпильках.

Джортси – это must-have этим летом, ведь они сочетают в себе комфорт, стиль и универсальность. Не бойтесь экспериментировать и создавать неповторимые образы!

Напомним, мы уже писали, какие аксессуары прошлого стали трендовыми.

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