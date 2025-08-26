Исчезновение цивилизации майя: ученые определили причины

В пещере на севере Юкатана исследователи из Кембриджского университета изучили сталагмиты, сохранившие следы климатических изменений более тысячи лет назад. Анализ изотопов кислорода показал, что между 871 и 1021 годами регион пережил серию длительных засух, некоторые из которых продолжались не менее трех лет, а строжайшая растянулась на 13 лет.

Об этом пишет Scitechdaily. Этот период совпадает с так называемой терминальной классикой — временами распада южных городов майя, упадка династий и ослабления политического влияния, что заставило значительную часть населения переместиться на север. Археологические данные свидетельствуют, что именно в эти годы засух в крупных центрах, в частности в Чичен-Ике, приостанавливалось строительство и активность.

По словам автора исследования Дэниела Х. Джеймса, в течение десятилетий существовали разные версии причин крушения цивилизации майя — от войн до изменений в торговых путях. Однако новые "химические отпечатки" в сталагмитах позволили соединить археологические данные с климатическими и доказать, что именно серия экстремальных засух стала одним из ключевых факторов этих драматических изменений.

