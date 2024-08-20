Для любителей остренького: рецепт аджики 'кобра' на зиму

Этой зимой острая аджика "Кобра" станет настоящей находкой для тех, кто любит придать пикантности своим блюдам. Рецепт этого соуса особенный тем, что его вкус гораздо интенсивнее и насыщеннее, чем у обычной аджики.

Одной чайной ложки "Кобры" достаточно, чтобы любое блюдо стало острым и ароматным, утверждают авторы канала "Готовим с радостью".

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Для приготовления этой аджики требуются простые ингредиенты: 1 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 200 г острого перца, 200 г чеснока, 50 мл уксуса 9%, 75 г сахара и 50 г соли. Основой рецепта являются перец и помидоры, которые сначала очищают от плодоножек и семян, а затем перетирают вместе с чесноком с помощью мясорубки.

После измельчения овощей смесь доводят до кипения на слабом огне, добавляют соль, сахар и уксус, а затем варят еще 30 минут. Соус разливают в стерилизованные банки, которые плотно закрывают крышками и переворачивают до полного охлаждения.

Аджика "Кобра" можно хранить при комнатной температуре в темном месте, а после открытия банки – в холодильнике. Такой соус не только придаст остроте вашим любимым блюдам, но и обеспечит их насыщенным и сбалансированным вкусом.

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