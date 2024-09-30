Для любителей остренького: как приготовить зеленые помидоры по-корейски на зиму

Если в вашем огороде остались помидоры, которым не хватило солнечного тепла, попробуйте приготовить из них этот необычный зимний салат по корейскому рецепту. В нем морковь придает сладости зеленым томатам, а чеснок и молотый перец придают аромату, подчеркивая кисло-сладкие нотки блюда.

Этим рецептом зеленых томатов по-корейски на зиму поделились создатели канала "Семья Григоряк".

Эта закуска отличается отличным сочетанием зеленых томатов и моркови. Ключевой момент – морковь должна быть натерта на специальную терку. Сначала все овощи маринуются в течение 3 часов, а затем быстро провариваются и закатываются в банки. Рецепт рассчитан на 2 кг помидоров, но пропорции легко увеличить по необходимости.

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Составляющие:

Зеленые томаты - 2 кг

Морковь – 750 г

Чеснок (головка) – 40 г

Сахар – 100 г

Масло растительное - 120 мл

Уксус 9% – 130 мл

Соль – 80 г

Черный перец молотый – 5 г

Черный перец горошком – 5 шт.

Приправа для корейской моркови – 20 г

Для указанного количества понадобится две-три литровых банка, которые нужно предварительно простерилизовать.

Зеленые томаты помойте и нарежьте тонкими кружочками. Морковь очистите и натрите на специальной терке. 6-7 зубчиков чеснока очистите и натрите на средней терке.

Все подготовленные компоненты поместите в кастрюлю или металлическую миску, добавьте уксус, растительное масло, сахар, соль, перец, приправу и тщательно перемешайте. Оставьте овощи мариноваться на 3 часа.

После этого поставьте емкость с овощами на огонь, доведите до кипения и варите помешивая 15 минут.

Разложите салат в стерилизованные банки, накройте крышками и поместите их в большую кастрюлю с теплой водой для стерилизации. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки на умеренном огне получаса.

Закатайте банки металлическими крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте до полного охлаждения и храните в прохладном месте.

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