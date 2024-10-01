Даже гурманы будут в восторге: рецепт консервированного винограда с помидорами черри и базиликом на зиму.
Эта консервация подходит к мясным блюдам. Идея очень неординарна, но вкусом вы будете удовлетворены. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (на 6 порций):
Основные:
- Помидоры черри - 1,7 кг
- Виноград - 1,7 кг
- Чеснок – 30 г
- Перец красный острый – 3 шт.
- Перец душистый (горошек) – 12 шт.
- Перец черный (горошек) – 24 шт.
- Лавровый лист – 6 шт.
- Базилик (веточки) - 25 г
Для маринада:
- Вода – 3 л
- Сахар – 12 ч. л.
- Соль – 16 ч. л.
- Уксус (9%) - 160 мл
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Процесс приготовления:
- Подготовьте банки Тщательно вымойте и простерилизуйте в духовке в течение 20 минут при температуре 120°C.
- Обработка ингредиентов Хорошо промойте несколько раз помидоры и виноград. Отделите плодоножки у помидоров и веточки у винограда. Очистите чеснок.
- Наполнение банок Разложите на дно банок специи и базилик ровными порциями. Далее чередуйте помидоры, виноград и чеснок. Залейте все кипятком и оставьте на 15 минут.
- Доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения ингредиентов.
- Консервирование Слейте воду из банок, затем залейте их горячим маринадом. Закройте стерильными крышками. Оберните банки в теплое одеяло и оставьте охлаждаться.
- Хранение После охлаждения перенесите банки в прохладное темное место или подвал.
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