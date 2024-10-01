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Даже гурманы будут в восторге: рецепт консервированного винограда с помидорами черри и базиликом на зиму.

Цихоцкая Мария

Даже гурманы будут в восторге: рецепт консервированного винограда с помидорами черри и базиликом на зиму.
Вы будете поражены вкусом этой консервации

Эта консервация подходит к мясным блюдам. Идея очень неординарна, но вкусом вы будете удовлетворены. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 6 порций):

Основные:

  • Помидоры черри - 1,7 кг
  • Виноград - 1,7 кг
  • Чеснок – 30 г
  • Перец красный острый – 3 шт.
  • Перец душистый (горошек) – 12 шт.
  • Перец черный (горошек) – 24 шт.
  • Лавровый лист – 6 шт.
  • Базилик (веточки) - 25 г

Для маринада:

  • Вода – 3 л
  • Сахар – 12 ч. л.
  • Соль – 16 ч. л.
  • Уксус (9%) - 160 мл

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Процесс приготовления:

  1. Подготовьте банки Тщательно вымойте и простерилизуйте в духовке в течение 20 минут при температуре 120°C.
  2. Обработка ингредиентов Хорошо промойте несколько раз помидоры и виноград. Отделите плодоножки у помидоров и веточки у винограда. Очистите чеснок.
  3. Наполнение банок Разложите на дно банок специи и базилик ровными порциями. Далее чередуйте помидоры, виноград и чеснок. Залейте все кипятком и оставьте на 15 минут.
  4. Доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения ингредиентов.
  5. Консервирование Слейте воду из банок, затем залейте их горячим маринадом. Закройте стерильными крышками. Оберните банки в теплое одеяло и оставьте охлаждаться.
  6. Хранение После охлаждения перенесите банки в прохладное темное место или подвал.

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