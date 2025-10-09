Человечеству грозит новая пандемия: ученые обнаружили на Аляске вирус в возрасте 40 тысяч лет

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере оживили микроорганизмы, пролежавшие в вечной мерзлоте Аляски около 40 тысяч лет, что вызвало беспокойство в научном сообществе. Исследователи разогрели образцы древней почвы, льда и горных пород, и считавшиеся полностью "мертвыми" микробы постепенно начали проявлять признаки жизни.

Об этом передает Wionews. "Эти образцы нельзя назвать мертвыми", - отметил доктор Тристан Каро, геолог и руководитель исследования, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Материалы для анализа собрали в туннеле вечной мерзлоты вблизи города Фербенкс, известном как ледяное кладбище. После нескольких месяцев инкубации при температуре от +3 до +12°C микроорганизмы начали формировать биопленки — слизистые слои бактерий, которые очень устойчивы к внешним воздействиям.

Хотя ученые отмечают, что эти древние микробы, вероятно, не представляют опасности для людей, они могут угрожать экологическому балансу, ведь во время своей активности выделяют углекислый газ и метан, которые ускоряют изменение климата.

Доктор Бригитта Эвенгорд, эксперт по инфекционным болезням, предостерегает, что вечная мерзлота может скрывать не только безопасные микроорганизмы:

"Мы знаем о двух вирусах, способных выйти из вечной мерзлоты – это возбудители сибирской язвы и оспы. Но кроме них – это настоящий ящик Пандоры", – сказала она в комментарии Greenpeace.

Предыдущие исследования, в частности, опубликованные в Proceedings of the Royal Society B, подтверждают: таяние ледников может увеличить риск так называемого "вирусного опрокидывания" — когда древние патогены способны адаптироваться к новым животным или даже людям.

