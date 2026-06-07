Человечество запустило шестое массовое вымирание на Земле: ученые бьют тревогу (фото)

Биологи предупреждают: человечество могло запустить шестое массовое вымирание в истории Земли, и в этот раз причины кардинально отличаются от предыдущих глобальных катастроф – это не астероиды и вулканические взрывы. По данным ученых, за последние 500 миллионов лет планета пережила пять массовых вымираний, каждое из которых уничтожало значительную часть живых организмов.

Самое известное произошло 66 миллионов лет назад, когда падение астероида в районе современного полуострова Юкатан привело к исчезновению динозавров. Об этом пишет Space Daily.

После каждого такого события экосистемы возобновлялись, но этот процесс занимал миллионы лет, а новые группы видов занимали освобожденные экологические ниши. В научном определении массовое вымирание — это потеря не менее 75% видов за геологически короткий период (менее 2,8 млн лет). Все пять предварительных событий соответствуют этому критерию.

Сегодня же ситуация вызывает беспокойство исследователей. Так, в работе 2015 года в Science Advances под руководством Герардо Себальйоса (Национального автономного университета Мексики) зафиксировано 477 случаев исчезновения позвоночных с 1900 года, тогда как естественный "фон" предполагал бы примерно девять.

Фактически темпы вымирания позвоночных сейчас в 8–100 раз превышают природные показатели. То, что исчезло за последнее столетие, при нормальных условиях исчезало бы в течение 800–10 000 лет. Еще более масштабные потери фиксируются среди беспозвоночных. Обзор 2022 года в журнале Biological Reviews под руководством Роберта Коуи (Университет Гавайев) оценивает, что с 1500 года Земля могла потерять от 150 000 до 260 000 видов - это примерно 7,5-13% известного биоразнообразия.

Исследователи отмечают, что реальные потери могут быть недооцененными, ведь наука традиционно больше внимания уделяет большим и заметным видам, игнорируя малые и малоизученные организмы. Ключевое отличие нынешней ситуации от предыдущих катастроф – ее причина. Ранее массовые вымирания влекли за собой естественные глобальные процессы: вулканизм, изменения климата, обескисление океанов или падение астероидов. Сегодня главным фактором влияния является деятельность человека.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

В частности, человечество уже превратило около половины пригодных для жизни земель под сельское хозяйство и городскую инфраструктуру, повысило уровень CO₂ в атмосфере примерно на 50% по сравнению с доиндустриальным периодом и повлекло за собой подкисление поверхностных океанов примерно на 30%.

В то же время часть научного сообщества не согласна с термином "шестое массовое вымирание". Исследование Джона Винса (Университет Аризоны) и Кристен Сабан (Гарвардский университет), опубликованное в PLOS Biology, анализирует данные более 163 тысяч видов и показывает: за последние 500 лет исчезло 102 рода — менее 2% среди млекопитающих и менее 0,5% всех оцененных групп.

По мнению авторов, до порога 75%, определяющего массовое вымирание, человечеству еще далеко, а сам термин может преувеличивать масштаб событий. Несмотря на разногласия в оценках, ученые соглашаются в основном: биоразнообразие стремительно сокращается, темпы изменений ускоряются, и ключевым фактором этого процесса является человек. Спор в научной среде касается скорее терминологии, чем самой тенденции.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!