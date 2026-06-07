Людство запустило шосте масове вимирання на Землі: вчені бʼють на сполох (фото)

Біологи попереджають: людство могло запустити шосте масове вимирання в історії Землі, і цього разу причини кардинально відрізняються від попередніх глобальних катастроф — це не астероїди й не вулканічні вибухи. За даними науковців, протягом останніх 500 мільйонів років планета пережила п’ять масових вимирань, кожне з яких знищувало значну частину живих організмів.

Найвідоміше сталося 66 мільйонів років тому, коли падіння астероїда в районі сучасного півострова Юкатан призвело до зникнення динозаврів. Про це пише Space Daily.

Після кожної такої події екосистеми відновлювалися, але цей процес займав мільйони років, а нові групи видів займали звільнені екологічні ніші. У науковому визначенні масове вимирання — це втрата щонайменше 75% видів за геологічно короткий період (менше ніж 2,8 млн років). Усі п’ять попередніх подій відповідають цьому критерію.

Сьогодні ж ситуація викликає занепокоєння дослідників. Так, у роботі 2015 року в Science Advances під керівництвом Герардо Себальйоса (Національний автономний університет Мексики) зафіксовано 477 випадків зникнення хребетних з 1900 року, тоді як природний "фон" передбачав би приблизно дев’ять.

Фактично темпи вимирання хребетних зараз у 8–100 разів перевищують природні показники. Те, що зникло за останнє століття, за нормальних умов зникало б протягом 800–10 000 років. Ще масштабніші втрати фіксуються серед безхребетних. Огляд 2022 року в журналі Biological Reviews під керівництвом Роберта Коуї (Університет Гаваїв) оцінює, що з 1500 року Земля могла втратити від 150 000 до 260 000 видів — це приблизно 7,5–13% відомого біорізноманіття.

Дослідники зазначають, що реальні втрати можуть бути недооціненими, адже наука традиційно більше уваги приділяє великим і помітним видам, ігноруючи малих та маловивчених організмів. Ключова відмінність нинішньої ситуації від попередніх катастроф — її причина. Раніше масові вимирання спричиняли природні глобальні процеси: вулканізм, зміни клімату, знекиснення океанів або падіння астероїдів. Сьогодні ж головним фактором впливу є діяльність людини.

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Зокрема, людство вже перетворило близько половини придатних для життя земель під сільське господарство та міську інфраструктуру, підвищило рівень CO₂ в атмосфері приблизно на 50% порівняно з доіндустріальним періодом і спричинило підкислення поверхневих океанів приблизно на 30%.

Водночас частина наукової спільноти не погоджується з терміном "шосте масове вимирання". Дослідження Джона Вінса (Університет Арізони) та Крістен Сабан (Гарвардський університет), опубліковане в PLOS Biology, аналізує дані понад 163 тисяч видів і показує: за останні 500 років зникло 102 роди — менше 2% серед ссавців і менш як 0,5% усіх оцінених груп.

На думку авторів, до порогу у 75%, який визначає масове вимирання, людству ще далеко, а сам термін може перебільшувати масштаб подій. Попри розбіжності в оцінках, науковці погоджуються в головному: біорізноманіття стрімко скорочується, темпи змін прискорюються, і ключовим чинником цього процесу є людина. Суперечка в науковому середовищі наразі стосується радше термінології, ніж самої тенденції.

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