Были наполнены сокровищами: три 1800-летние гробницы династии Хань обнаружили археологи (фото)

Археологи в Китае раскопали три 1800-летние гробницы династии Хань, построенные как жилые дома – с комнатами и окнами. Эти гробницы, расположенные в городе Жичжао, считаются свидетельством богатства и статуса семьи, которая там была похоронена.

Гробницы датируются династией Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), которую часто называют золотым возрастом китайской истории, пишет Институт археологии Китайской академии социальных наук.

Также читайте: Возле пирамид Гизы нашли аномалии и загадочные структуры (фото)

Открытие произошло случайно при подготовке к расширению парка. Первоначально археологи считали, что гробницы уже были ограблены, но дальнейшее исследование показало, что одна из них осталась неприкосновенной.

Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn

Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn

Эта невредимая гробница состоит из двух комнат, соединенных дверью, и, как полагают, здесь похоронена супружеская пара. Ее дизайн имитирует жилой дом с деревянными окнами и дверями, что создает ощущение домашнего уюта.

В гробнице было найдено 70 артефактов, свидетельствующих о высоком статусе семьи. Среди них железный меч, бронзовые зеркала, разнообразные глиняные изделия и фрагменты кареты, которая использовалась для транспортировки гробов.

Археологи также обнаружили бронзовую печать с именем "Хуан Цзя", что помогло им идентифицировать владельцев гробницы.

Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn

Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn

Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn

Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn Клад из китайской гробницы. Источник: kaogu.cssn.cn

Две другие гробницы, вероятно, принадлежат родственникам супругов. Их дизайн схож, с наклонным входным туннелем, ведущим к глубокой камере. Стены гробниц украшены резными арками, дверями, окнами и живописными фресками с растительными мотивами и фигурами.

Напомним, в Венгрии нашли утраченную церковь Девы Марии XIV века, находившуюся под теннисным кортом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!