Археологи обнаружили в Таиланде древнеиндийские драгоценности в возрасте 2000 года (фото)

Археологи при раскопках в Таиланде обнаружили древнее захоронение, возраст которого превышает две тысячи лет. Среди самых ценных находок — два золотых перстня, одна из которых украшена надписью, выполненной древнейшей индийской системой письма.

Открытие может пролить свет на культурные и торговые связи региона во время железного возраста. Об этом пишет Smithsonian.

Древнее кладбище нашли посреди рисового поля

Раскопки проводились на археологической достопримечательности Дон Яй Тонг, расположенной примерно в 130 километрах юго-западнее Бангкока. Исследования начались после того, как местные жители случайно обнаружили на рисовом поле обломки древних бронзовых барабанов.

По мнению археологов, эта территория служила местом захоронения представителей местной элиты в период железных суток — примерно 1500–2500 лет назад.

В ходе раскопок ученые обнаружили останки не менее шести человек. Все они были похоронены по схожему обряду: тела ориентировали лицом на северо-восток, а на голову каждого покойного клали бронзовый предмет. Вместе с останками также нашли золотые украшения, бронзовые изделия и керамику, что свидетельствует о высоком социальном статусе похороненных.

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Особое внимание привлекли золотые перстни.

Самыми ценными артефактами стали два золотых перстня. Один из них содержит надпись, выполненную шрифтом брахми — древнейшей известной системой письма Индии, от которой происходит большинство современных письменностей Южной и Юго-Восточной Азии.

Предварительный анализ показал, что на украшении отчеканено слово "pusarakhitasa", переводимое как "тот, кого защищает Пушья". В ведической традиции Пушья считается одним из самых благоприятных астрологических знаков.

Второе кольцо не имеет никаких надписей или декоративных элементов. Исследователи предполагают, что владелец этих драгоценностей мог принадлежать касте вайшьев — социальной группе, в которую входили состоятельные земледельцы, ремесленники и торговцы.

Впереди новые исследования

Археологи планируют создать трехмерную модель места раскопок, чтобы подробно зафиксировать расположение всех находок. Кроме того, образцы древесного угля, обнаруженные на памятке, передадут в лаборатории для проведения радиоуглеродного анализа. Это поможет точнее установить возраст погребения и артефактов.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят лучше понять жизнь древних жителей региона, их культурные традиции и связи с другими цивилизациями Южной Азии.

Напомним, мы уже писали, каких стран не станет в 2100 году.

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