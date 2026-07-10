Археологи виявили у Таїланді давньоіндійські коштовності віком 2000 років (фото)

Археологи під час розкопок у Таїланді виявили давнє поховання, вік якого перевищує дві тисячі років. Серед найцінніших знахідок — два золоті персні, один із яких прикрашений написом, виконаним найдавнішою індійською системою письма.

Відкриття може пролити світло на культурні та торговельні зв'язки регіону в добу залізного віку. Про це пише Smithsonian.

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Давній цвинтар знайшли посеред рисового поля

Розкопки проводилися на археологічній пам'ятці Дон Яй Тонг, розташованій приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Бангкока. Дослідження розпочалися після того, як місцеві жителі випадково виявили на рисовому полі уламки стародавніх бронзових барабанів.

На думку археологів, ця територія слугувала місцем поховання представників місцевої еліти в період залізної доби — приблизно 1500–2500 років тому.

Під час розкопок науковці виявили рештки щонайменше шести людей. Усі вони були поховані за схожим обрядом: тіла орієнтували обличчям на північний схід, а на голову кожного покійного клали бронзовий предмет. Разом із останками також знайшли золоті прикраси, бронзові вироби та кераміку, що свідчить про високий соціальний статус похованих.

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Особливу увагу привернули золоті персні

Найціннішими артефактами стали два золоті персні. Один із них містить напис, виконаний шрифтом брахмі — найдавнішою відомою системою письма Індії, від якої походить більшість сучасних писемностей Південної та Південно-Східної Азії.

Попередній аналіз показав, що на прикрасі викарбувано слово "pusarakhitasa", яке перекладається як "той, кого захищає Пуш’я". У ведичній традиції Пуш’я вважається одним із найсприятливіших астрологічних знаків.

Другий перстень не має жодних написів чи декоративних елементів. Дослідники припускають, що власник цих коштовностей міг належати до касти вайш'їв — соціальної групи, до якої входили заможні землероби, ремісники та торговці.

Попереду — нові дослідження

Археологи планують створити тривимірну модель місця розкопок, щоб детально зафіксувати розташування всіх знахідок. Крім того, зразки деревного вугілля, виявлені на пам'ятці, передадуть до лабораторій для проведення радіовуглецевого аналізу. Це допоможе точніше встановити вік поховання та артефактів.

Науковці сподіваються, що подальші дослідження дозволять краще зрозуміти життя давніх мешканців регіону, їхні культурні традиції та зв'язки з іншими цивілізаціями Південної Азії.

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