Ученые зафиксировали тревожные изменения в водах Северной Атлантики: чем чревато человечество

В Северной Атлантике фиксируют необычные процессы, свидетельствующие о начале опасных изменений в глобальной климатической системе. Как сообщает журнал Science Advances, новое исследование показало, что обширная океаническая циркуляция, влияющая на температуру в Европе и на восточном побережье Северной Америки, демонстрирует признаки заметного ослабления.

По информации Daily Galaxy, речь идет о Североатлантическом субполярном круговороте — системе течений, переносящих тепло с тропиков на север. Именно благодаря ей зимы в Лондоне или Нью-Йорке гораздо мягче, чем могли бы быть без этого природного "теплового двигателя".

Интересно, что предупредительные сигналы исследователи обнаружили не с помощью спутников, а благодаря анализу годовых колец морских моллюсков, погребенных под морским дном. Эти долгоживущие существа, в частности океанский квахог, оставляют на своих раковинах слои, подобные кольцам деревьев, в которых сохраняется химическая история океана. Изучив их, ученые из Эксетерского университета воссоздали климатические условия за несколько веков и обнаружили два четких периода дестабилизации океанических течений — до 1920-х годов и с середины ХХ века, который продолжается до сих пор.

Руководитель исследования, доктор Беатрис Арельяно Нава, отметила, что полученные данные свидетельствуют о потере стабильности Северной Атлантики. По ее словам, система может приближаться к критическому порогу, после которого восстановление станет невозможным.

Исторические параллели тоже вызывают беспокойство. В начале XIV века Европа пережила малый ледниковый период, когда даже незначительное снижение средней температуры привело к замерзанию рек, неурожаев и длительных суровых зим. Новые результаты указывают на то, что подобный процесс может повториться, если океаническая циркуляция продолжит ослабевать.

Хотя нынешний климат более теплый и сложный, возможно усиление холодных периодов, рост количества осадков и повышение уровня моря, особенно вдоль побережья США. Даже без полного коллапса, существенное замедление циркуляции способно повлиять на климат всего северного полушария.

Североатлантический водоворот является частью большей системы — Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC), часто сравниваемой с гигантским конвейером, переносящим теплую воду с экватора на север, где она охлаждается, погружается и возвращается к югу. Однако этот баланс сейчас нарушается из-за таяния ледников в Гренландии и Арктике: большое количество пресной воды уменьшает соленость океана, усложняя его вертикальные потоки.

Доктор Нава отмечает, что такая тенденция может вызвать "цепную реакцию" климатических изменений: более частые экстремальные погодные явления, резкие сезонные контрасты в Европе и сбои в глобальных моделях осадков.

Хотя океаны не замерзнут мгновенно, ученые предупреждают — дальнейшее ослабление AMOC способно изменить климатическое равновесие всей планеты, влияя на урожаи, штормы и погодные циклы. Исследователи подчеркивают, что пока система еще не подверглась полному обвалу, но признаки нестабильности растут.

"Быстрое сокращение выбросов парниковых газов - это самый эффективный способ предотвратить катастрофические изменения в Северной Атлантике", - подытожила докторка Нава.

