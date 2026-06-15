Тайна Стоунхенджу: ученые поняли, как туда доставлялись камни (фото)

Археологи получили новые доказательства того, что один из самых загадочных мегалитов Стоунхенджа был доставлен в памятку людьми, а не природными силами. Речь идет о так называемом Алтарном камне — шеститонном монолите, который, по оценкам исследователей, преодолел около 700 километров от места своего происхождения на северо-востоке Шотландии до юга Англии.

Об этом сообщает Historia. ссылаясь на новое исследование ученых Университета Кертина. Исследователи поставили точку в многолетней научной дискуссии о происхождении камня и способе его транспортировки. Анализ показал, что ледники не могли перенести мегалит непосредственно в Стоунхендж, поэтому его перемещение, вероятнее всего, явилось результатом целенаправленных действий древних людей.

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По словам одного из авторов работы, доктора Энтони Кларка, путешествие Алтарного камня было чрезвычайно сложным и требовало тщательной организации. Моделирование показало, что ледниковые процессы могли транспортировать большие камни только часть маршрута, возможно, в район побережья Доггерленда в Северном море. Однако добраться до южной Англии таким путем камень не мог.

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Ученые пришли к выводу, что мегалит пришлось перевозить людьми на сотни километров через разнообразный и сложный ландшафт. Вероятно, для этого использовали сочетание наземных маршрутов с речными или прибрежными путями там, где это было возможно.

Исследователи отмечают, что транспортировка шеститонного камня на такое расстояние требовала высокого уровня координации, детального планирования и хорошего знания местности. Это свидетельствует о значительных организационных возможностях доисторических сообществ, участвовавших в сооружении Стоунхенджа.

Следующим этапом работы станет уточнение точного места происхождения Алтарного камня на территории северо-восточной Шотландии, что поможет лучше понять историю создания одного из известнейших мегалитических комплексов мира.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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