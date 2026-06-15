Таємниця Стоунхенджу: вчені зрозуміли, як туди доставлялось каміння (фото)

Археологи отримали нові докази того, що один із найзагадковіших мегалітів Стоунхенджа був доставлений до пам’ятки людьми, а не природними силами. Йдеться про так званий Алтарний камінь — шеститонний моноліт, який, за оцінками дослідників, подолав близько 700 кілометрів від місця свого походження на північному сході Шотландії до півдня Англії.

Про це повідомляє Historia. з посиланням на нове дослідження науковців Університету Кертіна. Дослідники поставили крапку в багаторічній науковій дискусії щодо походження каменю та способу його транспортування. Аналіз показав, що льодовики не могли перенести мегаліт безпосередньо до Стоунхенджа, тому його переміщення, найімовірніше, стало результатом цілеспрямованих дій давніх людей.

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За словами одного з авторів роботи, доктора Ентоні Кларка, подорож Алтарного каменю була надзвичайно складною та вимагала ретельної організації. Моделювання показало, що льодовикові процеси могли транспортувати великі камені лише частину маршруту, можливо, до району узбережжя Доггерленду в Північному морі. Однак дістатися до південної Англії таким шляхом камінь не міг.

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Науковці дійшли висновку, що мегаліт довелося перевозити людьми на сотні кілометрів через різноманітний і складний ландшафт. Ймовірно, для цього використовували поєднання наземних маршрутів із річковими або прибережними шляхами там, де це було можливо.

Дослідники наголошують, що транспортування шеститонного каменю на таку відстань вимагало високого рівня координації, детального планування та доброго знання місцевості. Це свідчить про значні організаційні можливості доісторичних спільнот, які брали участь у спорудженні Стоунхенджа.

Наступним етапом роботи стане уточнення точного місця походження Алтарного каменю на території північно-східної Шотландії, що допоможе краще зрозуміти історію створення одного з найвідоміших мегалітичних комплексів світу.

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