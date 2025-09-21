Разделение Африканского континента: что ждет планету в случае полного разлома

Африка постепенно раскалывается из-за движения тектонических плит. Все плиты, на которых расположен континент, медленно удаляются друг от друга, что влечет за собой заметные геологические изменения на поверхности. С течением времени это может привести к появлению нового океана.

Об этом пишет Bgr. Регион, где проходит этот процесс, называют Восточно-Африканской рифтовой системой. Исследователи полагают, что в будущем восточная часть Африки может полностью отделиться от основного континента. Хотя процесс разделения длится уже миллионы лет, сейчас его последствия становятся особенно заметными.

К примеру, в 2005 году в Эфиопии образовалась трещина длиной 35 миль, которая за 10 дней разделила сушу, уничтожила дороги и сельскохозяйственные угодья. Это невероятно быстро для геологических процессов, где подобные изменения обычно нуждаются в десятилетиях или веках.

Восточно-Африканский разлом и плиты под ним остаются активными миллионы лет. Движение плит формировало такие геологические объекты, как Большая Рифтовая долина, гора Килиманджаро, озеро Виктория и Красное море, и этот процесс продолжается по сей день.

Современные ученые оценивают, что раздел Африки будет продолжаться еще 5–10 миллионов лет, поэтому восточная часть континента вряд ли отделится в ближайшее время. Когда плиты разойдутся достаточно, Красное море и Аденский залив могут затопить рифтовую долину и сформировать новый океан, разделяющий части континента, например Кению, Танзанию и Мозамбик, образовав более мелкие острова или отдельные участки суши, подобно Мадагаскара.

Движение плит также приводит к землетрясениям, вулканической активности и наводнениям. Ученые предполагают, что дальнейшее различие плит может сопровождаться одним из этих катаклизмов.

