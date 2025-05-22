Почему один из водоемов в Канаде называют 'Рекой смерти' и какую роль она сыграла в массовом вымирании динозавров

В Канаде, в провинции Альберта, обнаружили массовое скопление окаменевших остатков динозавров - более 10 000 костей, найденных на склоне холма, дали основание назвать место "Рекой смерти". Среди находок - черепа, бедренные кости, ребра и другие части.

Исследования показывают, что все они принадлежат к одному историческому периоду — около 72 миллионов лет назад.

Все найденные остатки принадлежат одному виду — пахиринозавру, близкому родственнику трицератопса. Это животное имело характерный костный воротник на шее, но вместо рога на носу — большую костную массу. возраста, в том числе и молодняк.

Палеонтолог Эмили Бемфорт, куратор музея динозавров Филиппа Дж. Карри, рассказала в интервью Science Focus, что речь идет об одном из самых масштабных скоплений окаменелостей на континенте.

Читайте также: Тайна темных веков: кем были Морские народы, стершие цивилизации

"Мы имеем плотность в 100–300 костей на каждый квадратный метр. И это отложение тянется по меньшей мере на квадратный километр. Такая концентрация — редкость. Это очень важное место", — отметила Бемфорт.

По ее словам, трагическую историю вымирающего стада удалось прочесть благодаря исключительной сохранности останков.

Вероятно, стадо попало в катастрофическое наводнение во время сезонного переселения.

"Они двигались по большому стаду на север, и когда началось наводнение, им не удалось спастись. Они были слишком массивны и не умели хорошо плавать. Это была трагедия, которая уничтожила почти все стадо".

Следы на камнях в месте раскопок свидетельствуют о мощном течении – еще одно подтверждение разрушительной силы давней катастрофы.

Напомним, мы уже писали, сколько на самом деле сторон имеет пирамида Хеопса в Египте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!