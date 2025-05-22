Чому одну з водойм у Канаді називають 'Річкою смерті' та яку роль вона зіграла у масовому вимиранні динозаврів

У Канаді, в провінції Альберта, виявили масове скупчення скам’янілих решток динозаврів — понад 10 000 кісток, знайдених на схилі пагорба, дали підставу вченим назвати місце "Рікою смерті". Серед знахідок — черепи, стегнові кістки, ребра та інші частини скелета.

Дослідження показують, що всі вони належать до одного історичного періоду — близько 72 мільйонів років тому. На думку палеонтологів, ці тварини загинули одночасно, найімовірніше, внаслідок потужної природної катастрофи — раптової повені, яка накрила їх під час міграції. Про це пише The Daily Telegraph.

Усі знайдені рештки належать одному виду — пахирінозавру, близькому родичу трицератопса. Ця тварина мала характерний кістковий комір на шиї, але замість рогу на носі — велику кісткову масу. Дорослий пахирінозавр міг досягати до шести метрів у довжину і важити понад дві тонни. У "Ріці смерті" знайдені особини різного віку, зокрема й молодняк.

Палеонтолог Емілі Бемфорт, кураторка музею динозаврів Філіпа Дж. Каррі, розповіла в інтерв’ю Science Focus, що йдеться про одне з наймасштабніших скупчень скам’янілостей на континенті.

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"Ми маємо щільність у 100–300 кісток на кожен квадратний метр. І це відкладення тягнеться щонайменше на квадратний кілометр. Така концентрація — рідкість. Це надзвичайно важливе місце", — зазначила Бемфорт.

За її словами, трагічну історію вимираючого стада вдалося прочитати завдяки виключній збереженості решток. Усі тварини загинули практично водночас — від великої до малої, від старих до молодих.

Імовірно, стадо потрапило в катастрофічну повінь під час сезонного переселення. Раптова зміна погоди — можливо, мусон або шторм — спричинила затоплення, якого важкі та повільні тварини не змогли уникнути. Бемфорт пояснила:

"Вони рухалися великим стадом на північ, і коли почалася повінь, їм не вдалося врятуватися. Вони були занадто масивні та не вміли добре плавати. Це була трагедія, яка знищила майже все стадо".

Сліди на каменях у місці розкопок свідчать про потужну течію — ще одне підтвердження руйнівної сили давньої катастрофи.

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