Красный, белый и желтый лук: какой полезнее

На рынке или в магазине можно заметить разные сорта лука – красный, белый или желтый. Каждый из них имеет свои особенности, вкус и текстуру, которые делают его идеальной для разных блюд.

Самый распространенный вид в Украине – желтый лук. Она имеет сладковатый, слегка острый вкус. Подходит для жарки, варки, карамелизации и выпечки. Этот лук хорошо сохраняется.

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Белый лук имеет мягкий, сладковатый вкус. У него нежная, хрустящая текстура. Такой лук идеально подходит для салатов, соусов и маринадов. Не рекомендуется для жарки, потому что может распасться. Это сезонный овощ, доступный весной и летом.

Красный лук имеет острый, с кислинкой вкус. У него плотная, хрустящая текстура. Лучше всего подходит для салатов, сэндвичей и бургеров. Не рекомендуется для продолжительной варки, ведь быстро портится.

Как выбрать лук:

Желтый лук: ищите жесткие, с сухой кожурой луковицы.

Белый лук: выбирайте небольшие, с тонкой кожурой луковицы.

Красный лук: ищите жесткие, с ярко-фиолетовой кожицей луковицы.

Желтый лук может храниться до нескольких месяцев в прохладном сухом месте. Белый лук имеет меньший срок хранения, лучше употребить в течение 1-2 недель. Красный лук также имеет меньший срок хранения, лучше употребить в течение 1-2 недель.

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