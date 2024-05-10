Як виростити цибулю солодкою: поради городників

Багато городників стикаються з неприємною проблемою, коли вирощена цибуля з сіянки йде в стрілку, замість того, щоб давати якісні та великі цибулини.

Чому це відбувається, як запобігти цій проблемі та що робити, якщо стрілки все ж з'явилися? Про це пише Главред.

Чому цибуля йде в стрілку?

Існує кілька причин, чому цибуля може піти в стрілку:

Неправильне зберігання сіянки: зберігання посадкового матеріалу при занадто низькій або занадто високій температурі, а також різкі перепади температур провокують стрілкування.

зберігання посадкового матеріалу при занадто низькій або занадто високій температурі, а також різкі перепади температур провокують стрілкування. Відсутність адаптації: якщо ви купили сіянку в магазині, їй потрібна адаптація перед посадкою. Для цього протягом 2 тижнів тримайте цибулю в теплому місці.

якщо ви купили сіянку в магазині, їй потрібна адаптація перед посадкою. Для цього протягом 2 тижнів тримайте цибулю в теплому місці. Порушення правил догляду: занадто густа посадка, недостатній полив, нестача поживних речовин,

Як запобігти стрілкуванню цибулі?

Щоб уникнути стрілкування цибулі, рекомендується:

Зберігати сіянку при кімнатній температурі в темному місці до посадки.

в темному місці до посадки. Провести адаптацію для покупної сіянки.

для покупної сіянки. Садити цибулю в теплу землю: дочекайтеся, коли ґрунт прогріється до 8-10°C.

дочекайтеся, коли ґрунт прогріється до 8-10°C. Вибирати якісний посадковий матеріал: використовуйте сіянку середнього розміру, адже велика частіше йде в стрілку.

використовуйте сіянку середнього розміру, адже велика частіше йде в стрілку. Забезпечити правильний догляд: дотримуйтесь рекомендованої схеми посадки, регулярно поливайте цибулю теплою водою, вносьте необхідні добрива.

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Що робити, якщо цибуля все ж пішла в стрілку?

Якщо, незважаючи на всі зусилля, деякі цибулини все ж пустили стрілки, не панікуйте.

Обріжте стрілки: зріжте квітконоси біля основи цибулини, щоб рослина не витрачала сили на їх розвиток.

Присипте зріз сіллю: це допоможе продезінфікувати та підсушити місце зрізу.

це допоможе продезінфікувати та підсушити місце зрізу. Не викидайте стрілки: їх можна використовувати в їжу, додаючи до салатів, супів, омлетів, або замаринувати як закуску.

Пам'ятайте: навіть якщо деякі цибулини пішли в стрілку, це не означає, що весь урожай буде втрачено.

Дотримуючись профілактичних заходів та правильно доглядаючи за цибулею, ви зможете отримати рясний урожай якісних та великих цибулин.

Додаткові поради:

Для профілактики стрілкування можна замочити сіянку перед посадкою в розчині солі (1 ст. л. на 10 л води) на 2-3 години.

Удобрюйте цибулю настоєм коров'ячого гною або комплексним мінеральним добривом.

Регулярно рихліть ґрунт навколо цибулі, щоб забезпечити доступ кисню до коренів.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

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