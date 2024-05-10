Как вырастить лук сладким: советы огородников

Многие огородники сталкиваются с неприятной проблемой, когда выращенный лук из сеянки уходит в стрелку, вместо того, чтобы давать качественные и крупные луковицы.

Почему это происходит, как предотвратить эту проблему и что делать, если стрелки все же появились? Об этом пишет Главред.

Почему лук идет в стрелку?

Существует несколько причин, почему лук может пойти в стрелку:

Неправильное хранение сеянки: хранение посадочного материала при слишком низкой или слишком высокой температуре, а также резкие перепады температур провоцируют стрелку.

хранение посадочного материала при слишком низкой или слишком высокой температуре, а также резкие перепады температур провоцируют стрелку. Отсутствие адаптации: если вы купили сеянку в магазине, ей нужна адаптация перед посадкой. Для этого в течение 2 недель держите лук в теплом месте.

если вы купили сеянку в магазине, ей нужна адаптация перед посадкой. Для этого в течение 2 недель держите лук в теплом месте. Нарушение правил ухода: слишком густая посадка, недостаточный полив, недостаток питательных веществ,

Как предотвратить стрелку лука?

Чтобы избежать стрелковки лука, рекомендуется:

Хранить сеянку при комнатной температуре в темном месте до посадки.

в темном месте до посадки. Провести адаптацию для покупной сеянки.

для покупной сеянки. Сажать лук в теплую землю: дождитесь, когда почва прогреется до 8-10°C.

дождитесь, когда почва прогреется до 8-10°C. Выбирать качественный посадочный материал: используйте сеянку среднего размера, ведь большая чаще уходит в стрелку.

используйте сеянку среднего размера, ведь большая чаще уходит в стрелку. Обеспечить правильный уход: соблюдайте рекомендуемую схему посадки, регулярно поливайте лук теплой водой, вносите необходимые удобрения.

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Что делать, если лук все-таки пошел в стрелку?

Если, несмотря на все усилия, некоторые луковицы все же пустили стрелки, не паникуйте.

Обрежьте стрелки: срежьте цветоносы у основания луковицы, чтобы растение не тратило силы на их развитие.

Присыпьте срез солью: это поможет продезинфицировать и подсушить место среза.

это поможет продезинфицировать и подсушить место среза. Не выбрасывайте стрелки: их можно использовать в пищу, добавляя в салаты, супы, омлеты, или замариновать как закуску.

Помните: даже если некоторые луковицы пошли в стрелку, это не значит, что весь урожай будет потерян.

Соблюдая профилактические меры и правильно ухаживая за луком, вы сможете получить обильный урожай качественных и крупных луковиц.

Дополнительные советы:

Для профилактики стрелки можно замочить сеянку перед посадкой в растворе соли (1 ст. л. на 10 л воды) на 2-3 часа.

Удобряйте лук настоем коровьего навоза или комплексным минеральным удобрением.

Регулярно рыхлите почву вокруг лука, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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