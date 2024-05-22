Червона, біла та жовта цибуля: яка корисніша

На ринку чи у магазині можна помітити різні сорти цибулі – червону, білу чи жовту. Кожна з них має свої особливості, смак та текстуру, які роблять її ідеальною для різних страв.

Найпоширеніший вид в Україні – жовта цибуля. Вона має солодкуватий, злегка гострий смак. Підходить для смаження, варіння, карамелізації та випічки. Ця цибуля добре зберігається.

Також читайте: Як виростити цибулю солодкою: поради городників

Біла цибуля має м'який, солодкуватий смак. У неї ніжна, хрустка текстура. Така цибуля ідеально підходить для салатів, соусів та маринадів. Не рекомендується для смаження, адже може розпастися. Це сезонний овоч, доступний навесні та влітку.

Червона цибуля має гострий, з кислинкою смак. У неї щільна, хрустка текстура. Найкраще підходить для салатів, сендвічів та бургерів. Не рекомендується для тривалого варіння, адже швидко псується.

Як вибрати цибулю:

Жовта цибуля: шукайте тверді, з сухою шкіркою цибулини.

Біла цибуля: вибирайте невеликі, з тонкою шкіркою цибулини.

Червона цибуля: шукайте тверді, з яскраво-фіолетовою шкіркою цибулини.

Жовта цибуля може зберігатися до декількох місяців у прохолодному, сухому місці. Біла цибуля має менший термін зберігання, краще вжити протягом 1-2 тижнів. Червона цибуля також має менший термін зберігання, краще вжити протягом 1-2 тижнів.

Пропонуємо дізнатися, з якими продуктами заборонено зберігати цибулю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!