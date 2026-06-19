Изменяет представление об эволюции человека: в Китае нашли череп человека в возрасте миллиона лет (фото)

В Китае ученые исследовали окаменевший череп примерно один миллион лет, что может существенно изменить представление о ранней эволюции человека. После цифровой реконструкции поврежденного образца исследователи пришли к выводу, что ключевые ветви человеческой эволюции могли разойтись гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом пишет Daily Galaxy. Речь идет о черепе, известном как "Юньсянь 2", найденном в центральном Китае еще в 1990 году. Долгое время его относили к виду Homo erectus, однако современные методы визуализации позволили получить гораздо более точную модель анатомии.

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По данным публикации в журнале Science, новая реконструкция обнаружила уникальное сочетание черт, которое не укладывается в устоявшиеся классификации ранних представителей рода Homo. Для анализа учёные применили комплекс современных технологий: компьютерную томографию, сканирование структурированным светом и программное 3D-моделирование. Также были созданы физические копии черепа с помощью 3D-печати, что помогло лучше оценить его форму.

Реконструкция показала неожиданную комбинацию признаков: часть черт соответствует Homo erectus, в частности характерное строение лица, в то время как другие элементы напоминают Homo sapiens и даже Homo longi ("человека-дракона").

Сравнение с более чем сотней других ископаемых образцов показало, что "Юньсянь 2" сочетает редкие для своего возраста анатомические характеристики. Сами исследователи признаются, что результат вначале вызывал сомнения. "Изначально это казалось невероятным. Как такое могло существовать так давно? – отметил Сицзюнь Нет из Фуданского университета в комментарии BBC.

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После неоднократных проверок команда подтвердила правильность реконструкции. По мнению палеоантрополога Криса Стрингера из Natural History Museum, London, находка может свидетельствовать, что разные человеческие линии уже существовали около миллиона лет назад. Это означает, что ключевые эволюционные ветви могли произойти примерно на 400 тысяч лет раньше, чем считалось.

Ученые также предполагают, что предки более поздних групп, в том числе неандертальцев и современных людей, могли появиться гораздо раньше, а эволюционная картина человечества была сложнее, чем описывают нынешние модели.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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