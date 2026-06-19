Змінює уявлення про еволюцію людини: у Китаї знайшли череп людини віком мільйон років (фото)

У Китаї науковці дослідили скам’янілий череп віком приблизно один мільйон років, що може суттєво змінити уявлення про ранню еволюцію людини. Після цифрової реконструкції пошкодженого зразка дослідники дійшли висновку, що ключові гілки людської еволюції могли розійтися значно раніше, ніж вважалося досі.

Про це пише Daily Galaxy. Йдеться про череп, відомий як "Юньсянь 2", знайдений у центральному Китаї ще у 1990 році. Тривалий час його відносили до виду Homo erectus, однак сучасні методи візуалізації дозволили отримати набагато точнішу модель анатомії.

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За даними публікації в журналі Science, нова реконструкція виявила унікальне поєднання рис, яке не вкладається в усталені класифікації ранніх представників роду Homo. Для аналізу вчені застосували комплекс сучасних технологій: комп’ютерну томографію, сканування структурованим світлом і програмне 3D-моделювання. Також було створено фізичні копії черепа за допомогою 3D-друку, що допомогло краще оцінити його форму.

Реконструкція показала несподівану комбінацію ознак: частина рис відповідає Homo erectus, зокрема характерна будова обличчя, тоді як інші елементи нагадують Homo sapiens і навіть Homo longi ("людину-дракона").

Порівняння з понад сотнею інших викопних зразків показало, що "Юньсянь 2" поєднує рідкісні для свого віку анатомічні характеристики. Самі дослідники зізнаються, що результат спершу викликав сумніви. "З самого початку це здавалося неймовірним. Як таке могло існувати так давно?" — зазначив Сіцзюнь Ні з Фуданського університету у коментарі BBC.

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Після багаторазових перевірок команда підтвердила правильність реконструкції. На думку палеоантрополога Крісa Стрінгера з Natural History Museum, London, знахідка може свідчити, що різні людські лінії вже існували близько мільйона років тому. Це означає, що ключові еволюційні розгалуження могли відбутися приблизно на 400 тисяч років раніше, ніж вважалося.

Учені також припускають, що предки пізніших груп, зокрема неандертальців і сучасних людей, могли з’явитися значно раніше, а еволюційна картина людства була складнішою, ніж це описують нинішні моделі.

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