Голос океана: ученые исследовали, что дельфины знают имена и говорят больше, чем мы представляли

Новое научное исследование показало: дельфины оказались значительно более болтливыми, чем считалось ранее. Если раньше было известно, что они используют свисты для обращения друг к другу по имени, то теперь появились предположения, что их вокальный репертуар значительно шире и сложнее.

Об этом сообщает издание IFLScience. Эти морские млекопитающие известны не только своими прыжками и характерными звуками – свистами и щелчками, но и способностью обращаться друг к другу по имени, причем с уникальными интонационными особенностями, похожими на акценты.

Такие звуки уже давно привлекают внимание учёных. В рамках нового исследования специалисты попытались выяснить, имеют ли эти сигналы дополнительные значения, кроме индивидуального именования.

Афалины (Tursiops truncatus) – один из наиболее исследованных видов дельфинов, популяция которых насчитывает примерно 170 особей, обитающих вблизи залива Сарасота во Флориде, США. Именно эта группа стала объектом нового научного исследования, посвященного изучению смысловой нагрузки издаваемых ими звуков. Хотя работа еще не прошла научное рецензирование, ее результаты могут стать сильнейшим доказательством того, что дельфины обладают элементами коммуникации.

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Эти афалины, кроме уже известных "сигнатурных" свистов, исполняющих роль имен, также издают так называемые "несигнатурные свисты" (NSW), замеченные у 25-35 членов стаи. Именно эти звуки обратили внимание исследователи в новом эксперименте. Их целью было выяснить, какую смысловую нагрузку могут нести эти сигналы. В рамках опыта были воспроизведены разные варианты NSW, чтобы проследить, как дельфины на них реагируют.

Записи для анализа были собраны при оценке состояния здоровья животных – в результате ученые получили более 300 аудиозаписей, сделанных на протяжении 40 лет наблюдений. Дополнительно использовались цифровые акустические метки, позволившие зафиксировать звуковую активность более 100 дельфинов.

В предыдущих исследованиях также были обнаружены щелчки, которые используются как имена, особенно в общении матерей с детенышами. Благодаря точному распознаванию этих звуков ученые смогли их отфильтровать, сосредоточившись на непонятных свистах, значение которых до сих пор остается загадкой.

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Эксперимент в океанических условиях

Исследования проводились на свободно плавающих дельфинах, и заключались в воспроизведении звуков с помощью дрона, оснащенного гидрофоном, погруженным в воду. В эксперименте транслировали последовательности звуков с интервалами примерно 2–3 секунды, после чего изменяли саму последовательность.

Каждому дельфину обычно предлагали прослушать две разные серии звуков, хотя некоторые животные услышали до четырех вариантов. Ученые тщательно фиксировали реакции дельфинов как при трансляции сигналов, так и в течение 10 минут после завершения воспроизведения.

Полученные данные показывают, что даже звуки, которые не являются "именами", могут иметь общее значение для всей группы. Один из таких сигналов, названный NSWA, был связан с тревожными реакциями и воспринимался как предупреждение. Другой – NSWB – появлялся в случаях неуверенности и, вероятно, служит сигналом-запросом или формой уточнения.

Как отмечает ведущий автор исследования Лаэла Сайиг, большую часть своего профессионального пути она считала, что языковой коммуникации среди дельфинов не существует. Однако сегодня научное сообщество все больше склоняется к мнению, что эти морские млекопитающие все же используют немало языковых элементов в своем общении.

Исследователи подчеркивают, что для формирования основательных выводов необходимо собрать больший объем данных. В то же время, уже сейчас результаты работы свидетельствуют о наличии у дельфинов развитой системы универсальных, контекстно-зависимых сигналов. Эти звуки могут служить основой для формирования подлинной коммуникативной структуры, похожей на язык.

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