Голос океану: науковці дослідили, що дельфіни знають імена й говорять більше, ніж ми уявляли

Нове наукове дослідження показало: дельфіни виявилися значно балакучішими, ніж вважалося раніше. Якщо раніше було відомо, що вони використовують свисти для звернення один до одного по імені, тепер з'явилися припущення, що їхній вокальний репертуар значно ширший і складніший.

Про це повідомляє видання IFLScience. Ці морські ссавці відомі не лише своїми стрибками та характерними звуками – свистами й клацаннями, а й здатністю звертатися одне до одного на ім’я, причому з унікальними інтонаційними особливостями, схожими на акценти.

Такі звуки вже давно привертають увагу вчених. У межах нового дослідження фахівці спробували з’ясувати, чи мають ці сигнали додаткові значення, крім індивідуального іменування.

Афаліни (Tursiops truncatus) – один із найбільш досліджених видів дельфінів, популяція яких налічує приблизно 170 особин, що живуть поблизу затоки Сарасота у Флориді, США. Саме ця група стала об’єктом нового наукового дослідження, присвяченого вивченню смислового навантаження звуків, які вони видають. Хоча робота ще не пройшла наукове рецензування, її результати можуть стати найсильнішим доказом того, що дельфіни володіють елементами мовної комунікації.

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Ці афаліни, окрім вже відомих "сигнатурних" свистів, що виконують роль імен, також видають так звані "несигнатурні свисти" (NSW), які були помічені у 25–35 членів зграї. Саме на ці звуки звернули увагу дослідники в новому експерименті. Їхньою метою було з’ясувати, яке смислове навантаження можуть нести ці сигнали. В рамках досліду було відтворено різні варіанти NSW, щоб простежити, як дельфіни на них реагують.

Записи для аналізу було зібрано під час оцінювання стану здоров’я тварин – у результаті науковці отримали понад 300 аудіозаписів, зроблених упродовж 40 років спостережень. Додатково використовувалися цифрові акустичні мітки, які дозволили зафіксувати звукову активність понад 100 дельфінів.

У попередніх дослідженнях також було виявлено клацання, що використовуються як імена, особливо в спілкуванні матерів із дитинчатами. Завдяки точному розпізнанню цих звуків, науковці змогли їх відфільтрувати, зосередившись на незрозумілих свистах, значення яких досі лишається загадкою.

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Експеримент в океанічних умовах

Дослідження проводилися на вільно плаваючих дельфінах, і полягали у відтворенні звуків за допомогою дрона, оснащеного гідрофоном, зануреним у воду. Під час експерименту транслювали послідовності звуків з інтервалами приблизно 2–3 секунди, після чого змінювали саму послідовність.

Кожному дельфіну зазвичай пропонували прослухати дві різні серії звуків, хоча деякі тварини почули до чотирьох варіантів. Вчені ретельно фіксували реакції дельфінів як під час трансляції сигналів, так і протягом 10 хвилин після завершення відтворення.

Отримані дані показують, що навіть ті звуки, які не є "іменами", можуть мати спільне значення для всієї групи. Один із таких сигналів, названий NSWA, був пов'язаний із тривожними реакціями і сприймався як попередження. Інший – NSWB – з'являвся у випадках невпевненості і, ймовірно, слугує сигналом-запитом або формою уточнення.

Як зазначає провідна авторка дослідження Лаела Сайіг, більшу частину свого професійного шляху вона вважала, що мовної комунікації серед дельфінів не існує. Проте сьогодні наукова спільнота дедалі більше схиляється до думки, що ці морські ссавці все ж використовують чимало мовоподібних елементів у своєму спілкуванні.

Дослідники підкреслюють: для формування ґрунтовних висновків необхідно зібрати більший обсяг даних. Водночас уже зараз результати роботи свідчать про наявність у дельфінів розвиненої системи універсальних, контекстно-залежних сигналів. Ці звуки можуть слугувати основою для формування справжньої комунікативної структури, подібної до мови.

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