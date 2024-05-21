Депрессия у детей: как быть родителям

Расстройствам психики подвержены не только взрослые, но и дети. По информации Национального института психического здоровья (США) у 5% подростков от 13 до 18 лет диагностирована тяжелая форма депрессии. Часто она сопряжена с попытками суицида. Сегодня самоубийство — третья по значимости причина смерти молодых людей.

Распространенность детских и подростковых депрессий увеличивается с каждым годом. Этому способствует ряд факторов, о которых мы расскажем ниже. Также в нашей статье вы найдете информацию о том, как распознать депрессию у ребенка и что делать.

Причины депрессии

"Почему это случилось с моим ребенком?!", — первый вопрос, который задают себе встревоженные родители. Помочь им разобраться в причинах депрессии может психотерапевт. Специалист погрузится в прошлое и настоящее, определит текущее состояние ребенка, поможет понять, что привело к этому.

Самыми частыми причинами детских депрессий считаются:

проблемы в семье (развод, смерть одного из родителей, переезд и другие значимые события с негативным окрасом);

(развод, смерть одного из родителей, переезд и другие значимые события с негативным окрасом); травля, запугивание — онлайн, дома, в школе, в кругу друзей и пр.

— онлайн, дома, в школе, в кругу друзей и пр. насилие — физическое, эмоциональное, сексуальное;

— физическое, эмоциональное, сексуальное; наследственность — депрессии или другие проблемы психического здоровья у ближайших родственников.

Бывает и так, что негативные факторы накладываются один на другой. И если по отдельности ребенок их бы пережил, то вместе они создают концентрированное влияние на психику.

Депрессия у малышей

Заболеть депрессией может не только подросток, но и ребенок гораздо младшего возраста. В научной статье М. Г. Киселевой "Депрессия у детей младенческого и раннего возраста" приведены убедительные доказательства того, что данное психическое расстройство может быть и у годовалого малыша, и у дошкольника.

В статье также описан подтвержденный исследованиями факт: ребенок 1-5 лет крайне зависим от психического состояния матери. И именно это становится причиной депрессии.

В 1990-м году был проведен эксперимент: мамам предложили сохранять "каменное лицо" (нейтральную мимику) во время общения с ребенком. Те дети, матери которых пережили депрессию, проявили гораздо меньше недовольства "каменным лицом", чем дети из контрольной группы. Это значит, что во время депрессии матери ребенок привыкает к ее низкой вовлеченности, пассивности.

Не понимая, что происходит, ребенок безошибочно считывает эмоциональное состояние матери. И таким образом попадает в зону риска развития депрессии уже у него самого.

Нормальное или депрессивное состояние

Ваш ребенок какое-то время может чувствовать грусть, быть подавленным, плакать. Это естественный и крайне необходимый нашей психике способ дать выход эмоциям.

Не стоит сразу же бежать к психоаналитику, если ребенок поругался с друзьями или целый день пролежал в кровати. Наблюдайте!

Беспокоиться нужно тогда, когда симптомы депрессии проявляются всё чаще. А в нормальном расположении духа ребенок пребывает всё реже. Грань между нормой и не нормой очень тонкая.

Депрессивная триада

В психотерапии существует симптомокомплекс под названием депрессивная триада — три основных проявления депрессии:

Плохое настроение. Ухудшение качества и скорости мышления. Отсутствие двигательной активности (заторможенность, апатия).

Эти три симптома являются индикаторами состояния ребенка. Наблюдаете перегибы по одному или нескольким из них — обращайтесь к специалистам.

Специфические симптомы депрессии у детей

Иногда депрессию распознать крайне трудно: она хорошо маскируется под возрастные особенности поведения. Гормональная перестройка в подростковом периоде может вызвать вспыльчивость, агрессию, апатию.

Поэтому стоит обратить внимание не на один-два симптома, которые появились у ребенка в переходном периоде, а проследить совокупность и глубину проявлений:

Повышенная раздражительность. Социальная изоляция. Болезненное восприятие любых перемен. Уменьшение или увеличение аппетита. Бессонница или, наоборот, постоянное желание спать. Вспышки гнева, эмоциональность. Сниженная концентрация внимания. Соматические проявления: боли в голове, животе. Сниженная работоспособность. Пассивность, утрата интереса к привычным занятиям. Болезненное чувство вины. Ухудшение мыслительных функций, плохая учеба. Навязчивые мысли о смерти, разговоры о самоубийстве.

Депрессия может себя не проявлять вовсе. Ребенок ведет себя как обычно, но потом резко начинает употреблять алкоголь, наркотики (как правило это симптомы депрессии у подростка). Родители ищут причины, но часто не там. Депрессия — одна из самых частых причин появления вредных привычек.

Мимикрия депрессии

В состоянии депрессии ребенку тяжело учиться, выполнять привычные дела. Он не хочет общаться с друзьями. Любое действие выполняет с трудом. Однако опасность такого состояния в том, что это может быть вовсе и не депрессия, а тревожное или какое-либо другое расстройство, СДВГ либо другие заболевания.

Стоит проверить организм, ведь то, что выглядит как депрессия, может быть:

нарушением функции щитовидной железы;

сахарным диабетом;

эпилепсией;

синдром хронической усталости;

авитаминозом;

снижением выработки гемоглобина;

падением иммунитета вследствие вирусных и бактериальных инфекций.

Поэтому прежде чем ставить диагноз "депрессия", важно пройти комплексную диагностику, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

Депрессия и суицид

Депрессия у подростков частое явление. 32% подростковых суицидов происходит на фоне депрессии. Этот тревожный факт должен не пугать вас, а заставить более внимательно отнестись к тому, что говорит и делает ваш ребенок. Обратите внимание на признаки депрессии у подростка, которые указывают на то, что он думает о самоубийстве:

разговоры или шутки о смерти;

фразы "я не хочу жить", "я не вижу смысла жизни", "выхода нет".

романтизирует смерть — читает или сочиняет стихи о смерти и самоубийстве, пишет рассказы, рисует картинки;

ведет себя безрассудно — лазит по крышам, перебегает дорогу в неположенном месте, лихачит всеми доступными способами;

выбрасывает или отдает свои деньги и личные вещи друзьям (готовится к суициду);

гуглит способы самоубийства, ищет в сети медпрепараты, оружие и пр.

Если вы заметили что-то подобное, не медлите. Своими силами вы не справитесь. Суицидальные мысли на фоне депрессии — повод немедленно обратиться за психиатрической помощью.

Что делать, если у ребенка депрессия

Справиться с детской депрессией можно только при условии правильных и своевременных действий родителей.

Если вы заподозрили у своего ребенка депрессию, попытайтесь для начала:

✓ поговорить с ним. Это может быть трудно: подростки и в нормальном состоянии неохотно идут на контакт со взрослыми, а во время депрессии нежелание делиться проблемами многократно обостряется;

✓ выразить свою поддержку. Сказать, что вы приложите все усилия, чтобы справиться с проблемой. Заверить в своей любви и готовности помочь. Быть всегда рядом.

Следующие действия:

пройти комплексную диагностику организма;

записаться на прием к психотерапевту и следовать его предписаниям;

в дополнение к лечению у психотерапевта стоит пройти курс работы с психологом, чтобы выявить причину депрессии и не допустить ее повторного появления;

посетить консультацию психолога родителям, чтобы научиться правильно поддерживать и реагировать на проявления депрессии у своего ребенка.

Что еще можно сделать

Родителям всегда кажется, что они делают недостаточно много для своих детей. Особенно если речь идет о лечении не самого простого психического расстройства. Детская депрессия — что еще вы можете сделать для своего ребенка:

1. Организуйте любимые занятия.

Во время терапии важно создать максимально комфортные домашние условия для ребенка. В силу его сложного на данный момент состояния, стоит отказаться от поездок, шумных праздников, изменения образа жизни.

Наоборот, вспомните то, что доставляло радость ребенку в прошлом. Например, пение в караоке, настольные игры, совместное приготовление еды, уход за питомцем. Вернитесь к этим занятиям.

2. Создайте пространство доверия.

Дети легче идут на контакт не во время так называемой доверительной беседы, а в процессе какой-либо совместной деятельности. Займитесь чем-то с ребенком и ненавязчиво поговорите. Не расспрашивайте с нажимом, а просто дайте возможность выразить свои эмоции, планы, страхи. Введите в привычку такое общение во время совместных занятий.

3. Не наказывайте за откровения.

Неудобную правду слышать трудно. Но если вы вышли на определенный уровень откровенного общения, терапия приносит результат, и ребенок решился рассказать вам о не самых приятных моментах из своей жизни, не предавайте его доверие. Откажитесь от порыва осудить, вычитать, наказать. Этими действиями вы лишь закроете бетонной стеной маленькую дверцу доверия, которая открылась перед вами.

4. Постепенно вовлекайте ребенка в социальное общение.

Если шумная компания пока что не вызывает у него энтузиазма, начните с малого. Общение даже с одним другом поможет постепенно вернуть ребенка к полноценному социальному взаимодействию с окружающими.

5. Верните в жизнь ребенка физическую активность.

Пешие прогулки, велопокатушки, спортивные игры, ролики или скейт — подойдет любая физическая нагрузка. Двигательная активность не только отвлечет от грустных мыслей, но и поможет снять мышечное напряжение.

6. Контролируйте увлечение гаджетами.

Залипание в телефоне само по себе негативно сказывается на детях, а в период депрессии может стать фактором, замедляющим выздоровление. Онлайн-игры и соцсети лучше оставить на потом — когда ребенок почувствует себя лучше.

7. Следите за питанием.

Доказано, что обилие углеводной пищи негативно сказывается на настроении. Подпитывайте энергетический баланс ребенка полезными продуктами: здоровыми жирами, качественными белками, свежими фруктами и овощами. Не забывайте о полезных вкусняшках.

8. Давайте ребенку достаточно времени на сон.

Если он спит — не будите. Если не может уснуть, включите спокойную музыку, дайте стакан теплого молока, посидите рядом. Полноценный сон — залог быстрого восстановления как физических, так и психических сил ребенка. При устойчивой бессоннице проконсультируйтесь с врачом на предмет приема мягких снотворных.

9. Делайте добрые дела.

Ничто так не успокаивает внутреннюю боль, как помощь тем, кому значительно хуже. Займитесь благотворительностью, волонтерством. Покажите своему ребенку пример того, как люди, которые находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах, пытаются выкарабкаться.

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Лечение депрессии у ребенка — это не только прием антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков. Это огромная комплексная работа в единой связке психотерапевт + родители + ребенок. Причем работа длительная, требующая немалых затрат времени и сил.

Со всей серьезностью подойдите к решению данной проблемы и запаситесь терпением. Вам придется уделять много внимания ребенку, и возможно — менять свои подходы к воспитанию, улучшать психологическую атмосферу в семье. В общем, впереди будет много задач, но вы обязательно с ними справитесь. Удачи!