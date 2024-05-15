Моторошна знахідка: чоловік виявив люк, який веде до тунелю із бункерами (фото)

Ден, який захоплюється дослідженням міських таємниць, виявив закинуті сходи, що привели його до загадкового місця під землею. На одній з опублікованих ним фотографій можна побачити старий іржавий люк, що обріс навколо мохом.

Наступне фото демонструє вузький прохід, що занурюється у темряву, зі сходами, прихованими під шаром листя, що ведуть до замкнутого простору. Останнє фото демонструє замкнутий кам’яний тунель, пише Mirror.

"Натрапив на сходи, приховані деревами, які сьогодні ведуть до підземного тунелю. Це поблизу резервуара, в якому, здається, також є бункери. Це може бути щось круте чи просто дренаж", – так Ден описав свою знахідку в Мережі.

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Чоловік, відомий лише як Ден, опублікував на Reddit знімки своєї дивовижної знахідки. Джерело: CasualUK/Reddit Чоловік, відомий лише як Ден, опублікував на Reddit знімки своєї дивовижної знахідки. Джерело: CasualUK/Reddit

Моторошні знімки викликали багато коментарів від інших користувачів.

"Будь ласка, будьте дуже обережні з чимось подібним. Невизначені отруйні гази можуть зібратися в цих підземних зонах і можуть вбити вас дуже швидко, перш ніж ви навіть усвідомите, що відбувається. Багато серйозних аварій на робочому місці відбуваються через отвори у землі, і заходити потрібно лише тоді, коли хтось зовні спостерігає за вами", – зауважив один з коментаторів.

Замкнений тунель, побудований з каменю. Джерело: CasualUK/Reddit Замкнений тунель, побудований з каменю. Джерело: CasualUK/Reddit

Інший користувач зазначив, що червоний люк може свідчити про корозію металу, яка відбувається внаслідок окислення. Якщо в шахті знаходиться більше металу, то це може означати, що простір всередині може бути повністю заповнений повітрям без кисню.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що у Британії сімейна пара знайшла у дворі таємний вхід у підземний тунель.

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