Жуткая находка: мужчина обнаружил люк, ведущий к туннелю с бункерами (фото)

Дэн, увлекающийся исследованием городских тайн, обнаружил заброшенную лестницу, приведшую его к загадочному месту под землей. На одной из опубликованных им фотографий можно увидеть старый ржавый люк, обросший вокруг мхом.

Следующее фото демонстрирует узкий проход, погружающийся в темноту, с лестницей, скрытой под слоем листьев, ведущей к замкнутому пространству. Последнее фото демонстрирует замкнутый каменный тоннель, пишет Mirror.

"Наткнулся на лестницу, скрытую деревьями, которая сегодня ведет к подземному туннелю. Это вблизи резервуара, в котором, кажется, также есть бункеры. Это может быть что-то крутое или просто дренаж", – так Дэн описал свою находку в Сети.

Читайте также: В Таиланде обнаружили новый вид змей, имеющих клыки, похожие на лезвия

Человек, известный только как Дэн, опубликовал на Reddit снимки своей удивительной находки. Источник: CasualUK/Reddit

Жуткие снимки вызвали много комментариев от других пользователей.

"Пожалуйста, будьте очень осторожны с чем-то подобным. Неопределенные ядовитые газы могут собраться в этих подземных зонах и могут убить вас очень быстро, прежде чем вы даже осознаете, что происходит. Многие серьезные аварии на рабочем месте происходят через отверстия в земле, и заходить нужно только тогда, когда кто-то снаружи наблюдает за вами", – заметил один из комментаторов.

Запертый туннель, построенный из камня. Источник: CasualUK/Reddit

Другой пользователь отметил, что красный люк может свидетельствовать о коррозии металла, которая происходит вследствие окисления. Если в шахте находится больше металла, то это может означать, что пространство внутри может быть полностью заполнено воздухом без кислорода.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что в Британии семейная пара обнаружила во дворе тайный вход в подземный тоннель.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!