Зелена олія: смаковий додаток або прикраса

Обожнюю її як прикрасу або як смаковий додаток. Її смарагдовий колір мене завжди заворожує.

Для гарного кольору ділюсь своім досвідом:

-300г зелень петрушки (або шпинат)

-170г смачна олія

-2 шт одноразового медичного берету (на роботі у нас спеціальні фільтри)

Готуємо:

зелень петрушки зачищаю від стебела - залишаю тільки листочки. Підготовлюю киплячу воду та воду з льодом. Зелень швидко бланшую в окропі і одразу охолоджую. Відтискаю зайву вологу.

-у барному блендері збиваю олію та відтискаю від вологи зелень до однорідної суміші. Барний Блендер в даному випадку краще підходе, бо має великі оберти і дуже подрібнює зелень.

- 2 берети (шапочки) одягаю на сито і викладаю суміш з олії з блендеру, можна потім шапочки просто підвісити і смарагдова олія відокремиться сама - за декілька годин.

зберігаю у холодильнику пару тижнів. Можна навіть у вакуумному пакеті.

Можна використовувати і іншу зелень - наприклад кріп чи мʼяту, але вони дуже швидко втрачають колір буквально за 3 дні.

Можна додавати зелень цибулі або пряні трави - шавлія чи чебрець, щоб аромат був більш насичений.