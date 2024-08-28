Зеленое масло: вкусовое приложение или украшение

Обожаю его как украшение или как вкусовое приложение. Его изумрудный цвет меня всегда завораживает.

Для хорошего цвета делюсь своим опытом:

-300г зелень петрушки (или шпинат)

-170г вкусное масло

-2 шт одноразового медицинского берета (на работе у нас специальные фильтры)

Готовим:

зелень петрушки зачищаю от стебля – оставляю только листики. Подготавливаю кипящую воду и воду со льдом. Зелень быстро бланширую в кипятке и сразу охлаждаю. Отжимаю лишнюю влагу.

-в барном блендере взбиваю масло и отжимаю от влаги зелень до однородной смеси. Барный блендер в данном случае лучше подходит, потому что имеет большие обороты и очень измельчает зелень.

- 2 берета (шапочки) надеваю на сито и выкладываю смесь из масла из блендера, можно потом шапочки просто подвесить и изумрудное масло отделится само – за несколько часов.

храню в холодильнике пару недель. Можно даже в вакуумном пакете.

Можно использовать и другую зелень – например укроп или мяту, но они очень быстро теряют цвет буквально за 3 дня.

Можно добавлять зелень лука или пряные травы – шалфей или чабрец, чтобы аромат был более насыщен.