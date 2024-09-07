Сніданок з лавашу на всі випадки життя
Сніданок на всі випадки життя.
Обожнюю лаваш за те, що це універсальний продукт, з якого можна готувати і пироги і такі швидкі сніданки.
Інгредієнти:
- лаваш круглий
- яйця 2-3 шт.
- тунець або курка)
- шпинат або улюблена зелень
- помідор
- сир
- сіль, перець
Спосіб приготування:
1. Робимо омлет з яєць та виливаємо на пательню
2. Накриваємо лавашем, чекаємо 1-2 хв. і перевертаємо
3. На одну частину лавашу викладаємо улюблену начинку, у мене це: тунець, помідор, шпинат, сир, сіль,перець
4. Накриваємо іншою частиною і ще смажимо 1-2 хв.
А далі справа за малим — не зʼїсти свої пальчики.