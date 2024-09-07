Завтрак из лаваша на все случаи жизни

Завтрак на все случаи жизни.

Обожаю лаваш за то, что это универсальный продукт, из которого можно готовить и пироги и такие быстрые завтраки.

Ингредиенты:

- лаваш круглый

– яйца 2-3 шт.

- тунец или курица)

- шпинат или любимая зелень

- помидор

- сыр

- соль, перец

Способ приготовления:

1. Делаем омлет из яиц и выливаем на сковороду

2. Накрываем лавашем, ждем 1-2 мин. и переворачиваем

3. На одну часть лаваша выкладываем любимую начинку, у меня это: тунец, помидор, шпинат, творог, соль, перец

4. Накрываем другой частью и еще жарим 1-2 мин.

А дальше дело за малым — не съесть свои пальчики.