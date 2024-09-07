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Завтрак из лаваша на все случаи жизни

Эктор Хименес-БравоЭктор Хименес-Браво

Завтрак из лаваша на все случаи жизни
Завтрак из лаваша на все случаи жизни

Завтрак на все случаи жизни.

Обожаю лаваш за то, что это универсальный продукт, из которого можно готовить и пироги и такие быстрые завтраки.

Ингредиенты:

- лаваш круглый

– яйца 2-3 шт.

- тунец или курица)

- шпинат или любимая зелень

- помидор

- сыр

- соль, перец

Способ приготовления:

1. Делаем омлет из яиц и выливаем на сковороду

2. Накрываем лавашем, ждем 1-2 мин. и переворачиваем

3. На одну часть лаваша выкладываем любимую начинку, у меня это: тунец, помидор, шпинат, творог, соль, перец

4. Накрываем другой частью и еще жарим 1-2 мин.

А дальше дело за малым — не съесть свои пальчики.

Источник:instagram.com

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