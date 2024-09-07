Сніданок з лавашу на всі випадки життя

Сніданок на всі випадки життя.

Обожнюю лаваш за те, що це універсальний продукт, з якого можна готувати і пироги і такі швидкі сніданки.

Інгредієнти:

- лаваш круглий

- яйця 2-3 шт.

- тунець або курка)

- шпинат або улюблена зелень

- помідор

- сир

- сіль, перець

Спосіб приготування:

1. Робимо омлет з яєць та виливаємо на пательню

2. Накриваємо лавашем, чекаємо 1-2 хв. і перевертаємо

3. На одну частину лавашу викладаємо улюблену начинку, у мене це: тунець, помідор, шпинат, сир, сіль,перець

4. Накриваємо іншою частиною і ще смажимо 1-2 хв.

А далі справа за малим — не зʼїсти свої пальчики.