Загадкова 15-метрова стіна на дні: що відомо про гігантський камінь у Тихому океані (відео)

Відкриття було здійснене на території найбільшого у світі морського заповідника, який є домівкою для найбільшої колонії альбатросів на планеті. Під час підводної експедиції, спрямованої на картування морського дна, команда випадково виявила величезну скелю.

Глибоководні дослідження проходили поблизу берегів Папаханаумокуакеа, відомого як "взірець майбутнього". Цей заповідник не лише прихистив найбільшу колонію альбатросів, а й став прикладом успішного функціонування найбільшого морського заповідника на Землі, пише IFLScience.

Завдяки належній охороні дика природа змогла відновитися, що принесло користь не тільки цьому регіону, але й прилеглим водам. Хоча океан покриває більше половини поверхні Землі, ми досі мало знаємо про те, що приховано під товщею води, особливо в цьому загадковому районі Тихого океану. На щастя для науковців, недавня глибоководна експедиція з картування морського дна принесла кілька несподіванок.

Команда використовувала дистанційно керований апарат, занурюючись на глибину понад 200 метрів. Це дозволило вивчити глибоководні екосистеми коралів і губок, підводні гори, об’єкти морської спадщини та водну товщу.

Під час першого занурення вчені натрапили на великі скляні губки та "надзвичайно великий" гідроїдний організм розміром понад один метр. Серед інших цікавих знахідок – морські свині, глибоководні ящероголови, рідкісні або потенційно нові види медуз, а також затонулий авіаносець ВМС США.

Під час дев’ятого занурення команда натрапила на цікавий геологічний об’єкт. За словами дослідників, це велика поодинока дайка заввишки близько 15 метрів, довжиною 11 метрів і шириною приблизно 4 метри. На стороні стіни, зверненій за течією, були помічені численні колонії Hemicorallium, серед яких розкидані великі корали Primnoids.

Моноліт є вулканічною дайкою – пласт плитчастої породи, що утворився внаслідок застигання магми у раніше існуючому розломі. Об’єкт знаходиться на глибині 2040 метрів і представляє вертикальну стіну, яка стала природним середовищем для місцевих коралів.

