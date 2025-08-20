Загадочная 15-метровая стена на дне: что известно о гигантском камне в Тихом океане (видео)

Открытие было совершено на территории крупнейшего в мире морского заповедника, являющегося домом для самой большой колонии альбатросов на планете. Во время подводной экспедиции, направленной на картирование морского дна команда случайно обнаружила огромную скалу.

Глубоководные исследования проходили у берегов Папаханаумокуакеа, известного как "образец будущего". Этот заповедник не только приютил самую большую колонию альбатросов, но и стал примером успешного функционирования крупнейшего морского заповедника на Земле, пишет IFLScience.

Благодаря надлежащей охране дикая природа смогла восстановиться, что принесло пользу не только этому региону, но и близлежащим водам. Хотя океан покрывает более половины поверхности Земли, мы еще мало знаем о том, что скрыто под толщей воды, особенно в этом загадочном районе Тихого океана. К счастью для ученых, недавняя глубоководная экспедиция по картированию морского дна принесла несколько неожиданностей.

Команда использовала дистанционно управляемый аппарат, погружаясь на глубину более 200 метров. Это позволило изучить глубоководные экосистемы кораллов и губок, подводные горы, объекты морского наследия и водную толщу.

Во время первого погружения ученые наткнулись на большие стеклянные губки и "чрезвычайно большой" гидроидный организм размером более одного метра. Среди других интересных находок – морские свиньи, глубоководные ящероголовы, редкие или потенциально новые виды медуз, а также затонувший авианосец ВМС США.

Во время девятого погружения команда наткнулась на интересный геологический объект. По словам исследователей, это большая единичная дайка высотой около 15 метров, длиной 11 метров и шириной около 4 метров. На стороне стены, обращенной по течению, были замечены многочисленные колонии Hemicorallium, среди которых разбросаны большие кораллы Primnoids.

Монолит представляет собой вулканическую дайку – пласт плитчатой породы, образовавшийся вследствие застывания магмы в ранее существующем разломе. Объект находится на глубине 2040 метров и представляет вертикальную стену, ставшую естественной средой для местных кораллов.

