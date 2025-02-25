Задовго до фараонів: археологи знайшли в Єгипті сліди загадкової цивілізації, яка існувала до будівництва пірамід

Археологічна місія Вищої ради у справах старожитностей Єгипту під час розкопок у районі Коам-Ель-Хилджан, що в провінції Дагалія, виявила 83 поховання, датованих першою половиною IV тисячоліття до н. е. Знахідку зробили в дельті Нілу неподалік Олександрії, де раніше існувало стародавнє місто Буто.

Саме за його назвою була ідентифікована місцева давня цивілізація, зазначає сайт Cikavosti. За словами генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Мустафи Вазірі, археологи виявили 83 поховання, що належать цивілізації Буто.

Могили мали вигляд овальних ям. Цікавий факт – поховані не лежали на спині, як це типово для багатьох похоронних традицій. Замість цього всі тіла були розміщені в позі ембріона: навпочіпки або на боці.

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Археологи також знайшли три поховання, які датуються додинастичною епохою Накада II (близько 3200–3000 рр. до н. е.). Це означає, що поховані там люди померли приблизно за 500 років до правління першого фараона. Об'єднання Верхнього та Нижнього Єгипту під владою єдиного правителя відбулося близько 2686 року до н. е.

У цих могилах були виявлені глиняні труни – це перший подібний археологічний артефакт у цьому регіоні. Разом із похованнями знайдено й інші ритуальні предмети. Зокрема, у могилах епохи Накада III вчені виявили дві косметичні чаші.

У ще давніших похованнях дослідники знайшли велику колекцію мініатюрних керамічних виробів, мушлі молюсків, амулети та прикраси, виготовлені з напівдорогоцінного каміння. Крім того, поруч із місцем поховань археологи розкопали залишки фундаментів глинобитних споруд і печі.

Раніше ми розповідали, що знайдено гробницю фараона, яка залишалася таємницею понад століття.

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