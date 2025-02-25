Задолго до фараонов: археологи нашли в Египте следы загадочной цивилизации, которая существовала до строительства пирамид

Археологическая миссия Высшего совета по делам древностей Египта во время раскопок в районе Коам-Эль-Хилджан в провинции Дагалия обнаружила 83 захоронения, датированных первой половиной IV тысячелетия до н. е. Находку сделали в дельте Нила неподалеку от Александрии, где раньше существовал древний город Буто.

Именно под его названием была идентифицирована местная древняя цивилизация, отмечает сайт Cikavosti. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, археологи обнаружили 83 захоронения, принадлежащих цивилизации Буто.

Могилы выглядели как овальные ямы. Интересный факт – похороненные не лежали на спине, как это типично для многих похоронных традиций. Вместо этого все тела были размещены в позе эмбриона: на корточках или на боку.

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Археологи также нашли три захоронения, датируемые додинастической эпохой Накада II (около 3200–3000 гг. до н. э.). Это значит, что похороненные там люди скончались примерно за 500 лет до правления первого фараона. Объединение Верхнего и Нижнего Египта под властью единственного правителя произошло около 2686 г. до н. е.

В этих могилах были обнаружены глиняные гробы – первый подобный археологический артефакт в этом регионе. Вместе с погребениями найдены и другие ритуальные предметы. В частности, в могилах эпохи Накада III учёные обнаружили две косметические чаши.

В еще более древних захоронениях исследователи нашли большую коллекцию миниатюрных керамических изделий, раковины моллюсков, амулеты и украшения, изготовленные из полудрагоценных камней. Кроме того, рядом с местом захоронений археологи раскопали остатки фундаментов глинобитных построек и печи.

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