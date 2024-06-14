Ягідний пиріг без глютену: рецепт

Друзі, розпочався один з моїх найулюбленіших сезонів. Сезон ягід. А це значить, що прийшов час готувати ягідні пироги, які моя родина просто обожнює!

Пиріг за цим рецептом готується просто, швидко та легко! А у поєднанні ягід, з горіховим борошном та рослинною олією, він стає ще смачнішим.

Рецепт Ягідного пирога

Форма d 18 см

120 г сметани (жирність 15-20%)

120 г цукру

ванільний цукор

60 мл олії "Олейна" Три зерна

150 г яйця

230 г мигдалевого борошна

5 г розпушувача

150 г лохини

Змішуємо вінчиком у мисці сметану, олію, яйце, цукор, ванільний цукор.

Додаємо мигдалеве борошно з розпушувачем, ретельно перемішуємо.

Додаємо лохину.

Випікаємо тісто в формі діаметром 18 см, 170 градусів - 40-45 хвилин, з конвекцією.

Прикрашаємо цукровою пудрою та свіжими ягодами.