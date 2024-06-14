Ягідний пиріг без глютену: рецепт
Друзі, розпочався один з моїх найулюбленіших сезонів. Сезон ягід. А це значить, що прийшов час готувати ягідні пироги, які моя родина просто обожнює!
Пиріг за цим рецептом готується просто, швидко та легко! А у поєднанні ягід, з горіховим борошном та рослинною олією, він стає ще смачнішим.
Рецепт Ягідного пирога
Форма d 18 см
120 г сметани (жирність 15-20%)
120 г цукру
ванільний цукор
60 мл олії "Олейна" Три зерна
150 г яйця
230 г мигдалевого борошна
5 г розпушувача
150 г лохини
Змішуємо вінчиком у мисці сметану, олію, яйце, цукор, ванільний цукор.
Додаємо мигдалеве борошно з розпушувачем, ретельно перемішуємо.
Додаємо лохину.
Випікаємо тісто в формі діаметром 18 см, 170 градусів - 40-45 хвилин, з конвекцією.
Прикрашаємо цукровою пудрою та свіжими ягодами.