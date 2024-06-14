Ягодный пирог без глютена: рецепт
Друзья, начался один из моих любимых сезонов. Сезон ягод. А это значит, что пришло время готовить ягодные пироги, которые моя семья просто обожает!
Пирог по этому рецепту готовится просто, быстро и легко! А в сочетании ягод, с ореховой мукой и растительным маслом, он становится еще вкуснее.
Рецепт ягодного пирога
Форма d 18 см
120 г сметаны (жирность 15-20%)
120 г сахара
ванильный сахар
60 мл масла "Олейна" Три зерна
150 г яйца
230 г миндальной муки
5 г разрыхлителя
150 г голубики
Смешиваем венчиком в миске сметану, растительное масло, яйцо, сахар, ванильный сахар.
Добавляем миндальную муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем.
Добавляем голубику.
Выпекаем тесто в форме диаметром 18 см, 170 градусов – 40-45 минут, с конвекцией.
Украшаем сахарной пудрой и свежими ягодами.