Яблучний штрудель з тістом філо
Друзі, ви вже давно чекали на цей рецепт! То сьогодні готуємо разом, все легко, смачно, просто та доступно.
Беремо вже готове тісто Філо, додаємо будь яку начинку, в духовку і готово.
Я обожнюю саме яблучну начинку, а ще вишневу… ну і солоні також люблю! Якщо захочете приготувати з іншими начинками, пишіть в коментарях, зроблю окремий пост.
Яблучний штрудель
на 2 шт
400 г тіста філо
100 - 150 мл олії соняшникової рафінованої "Олейна Традиційна"
1 кг яблук
50 г вершкового масла
100 г цукру
Ванільний цукор або кориця
30 г панірувальних сухарів
100 г родзинок
80 г волоського горіху
Яблучна начинка:
Очистити яблука від шкірки та кісточок, нарізати слайсами.
Протушкувати яблука на пательні, на вершковому маслі, щоб випарувалась волога. Дати яблукам охолонути.
Додати сухарі з цукром і ванільним цукром.
Додати промиті, просушені родзинки і обсмажені горіхи.
На один штрудель взяти 4-5 листів тіста філо, кожен, за допомогою пензлика, змастити олією, накривши іншим. На край викласти начинку і сформувати рулет.
Випікати штрудель при 180 градусах - 20-25 хвилин, до золотавого кольору.
За 2-3 хвилини до випікання, змастити його невеликою кількістю вершкового масла.
Перед подачею присипати цукровою пудру. Краще смакує з вершковим морозивом.