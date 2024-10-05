Яблочный штрудель с тестом фило

Друзья, вы уже давно ждали этого рецепта! Сегодня готовим вместе, все легко, вкусно, просто и доступно.

Берем уже готовое тесто Фило, добавляем любую начинку, в духовку и готово.

Я обожаю именно яблочную начинку, а еще вишневую… ну и соленые тоже люблю! Если хотите приготовить с другими начинками, пишите в комментариях, сделаю отдельный пост.

Яблочный штрудель

на 2 шт

400 г теста фило

100 – 150 мл масла подсолнечного рафинированного "Олейная Традиционная"

1 кг яблок

50 г сливочного масла

100 г сахара

Ванильный сахар или корица

30 г панировочных сухарей

100 г изюма

80 г грецкого ореха

Яблочная начинка:

Очистить яблоки от кожуры и косточек, порезать слайсами.

Протушить яблоки на сковороде, на сливочном масле, чтобы испарилась влага. Дать яблокам остыть.

Добавить сухари с сахаром и ванильным сахаром.

Добавить промытые, просушенные изюм и обжаренные орехи.

На один штрудель взять 4-5 листов теста фило, каждый, с помощью кисточки, смазать растительным маслом, накрыв другим. На край выложить начинку и сформировать рулет.

Выпекать штрудель при 180 градусах – 20-25 минут, до золотистого цвета.

За 2-3 минуты до выпечки смазать его небольшим количеством сливочного масла.

Перед подачей присыпать сахарную пудру. Лучше подходит со сливочным мороженым.